UPCN y Obras Sanitarias lograron victorias que reafirmaron su clasificación entre los ocho mejores de la fase regular de la Liga Argentina de Vóleibol. El octacampeón venció 3-0 a UVT, que quedó fuera de toda posibilidad de pasar a los cuartos de final. En tanto que Obras dio un batacazo y derrotó al segundo Policial, que dejó pasar la chance de pasar a liderar, aunque momentáneamente, la tabla de posiciones, de esta ronda de 20 partidos.

UPCN le ganó a UVT por 3 a 0 con parciales de 25-23, 25-23 y 25-15, con Manuel Armoa Morel como máximo anotador (15 tantos). De esta manera, UPCN obtuvo su 14ta victoria en el torneo y provisoriamente alcanzó el tercer lugar de la tabla; a la vez que UVT se quedó sin chances de clasificación a play off.

Luego de un primer set de extrema paridad entre ambos equipo, que recién se abrió para UPCN a partir del 14-14, cuando Melgarejo anotó desde el bloqueo y un error del rival le dio una luz. A partir de entonces, Los Cóndores trataron de cuidar la ventaja ante el asedio de UVT y lo pudo cerrar por 25-23.

La situación se reiteró en el segundo set, el encuentro fue equilibrado hasta que el oficio de Federico Pereyra permitió desnivelar, y otra vez fue 25-23. El equilibrio en el juego se rompió en la tercera manga, cuando UPCN salió a definir el pleito y logró un cómodo 25-16.

Una victoria que para la "cátedra" era inesperada es la que consiguió Obras Sanitarias por 3 a 1 (15-25, 25-23, 25-23 y 25-19). Es que el equipo sanjuanino no había hecho pie en esta ronda, pero ayer, apoyado en la contundencia de Gerónimo Elgueta, quien anotó 28 puntos, el elenco sanjuanino consiguió un triunfo que sirve para levantar la moral de cara a los cuartos de final que se disputarán, desde la semana que viene, en San Juan, fase para la que clasificó en el séptimo puesto.

Ayer se dieron estos otros dos resultados: Gigantes derrotó 3-2 a Defensores de Banfield (20-25, 25-21, 19-25, 25-20 y 16-14). River, por su parte batió 3-0 a Monteros (25-18, 25-22 y 25-16). Anoche, al cierre de esta edición, se enfrentaban Once Unidos y Ciudad de Buenos Aires.

La última fecha de la fase regular se disputara hoy, con los siguientes partidos: 11.00: Paracao vs. Gigantes; 14.00 Monteros vs. UPCN; 16.00 Defensores de Banfield vs. River; 18.00: Ciudad vs. Obras Sanitarias; 21.00: UVT vs. Once Unidos.