En San Pablo. Lucas Loh ataca ante el bloqueo de Zbigniew Bartman y Martín Ramos. Los sanjuaninos cerraron la Libertadores con tres triunfos en cinco juegos y no clasificaron sólo por diferencia de sets.

Se ilusionó tras ganar el primer set y estuvo a punto de lograr la hazaña en el cuarto, cuando perdía 20-24 y parecía que lo empataba y podía darlo vuelto. Un set más, eso es lo que necesitaba anoche UPCN en Brasil para lograr la clasificación al Final Four de la Copa Libertadores; sin embargo no pudo conseguirlo y cayó ante el poderoso Sesi SP por 3 a 1, en San Pablo. De esta manera, el conjunto sanjuanino quedó afuera de la fase final del certamen continental pese a tener la misma cantidad de puntos que el otro aspirante a clasificar, Bolívar Voley, sólo que el equipo bonaerense tenía mejor coeficiente de sets.

Con la caída de UPCN, los semifinalistas de la Libertadores son Sesi SP, el mencionado Bolívar, Sesc de Río de Janeiro y Taubaté, que aunque quedó quinto en la tabla, ya tenía su lugar asegurado pues será el organizador del Final 4, el mes próximo.

Fue una impecable primera parte del primer set de UPCN, que no le dio chances a su rival. La ventaja que tomó en la parte inicial la fue ampliando, gracias a la efectividad en ataque de Zbigniw Bartman. Pero tras estar 23-17 y a punto de definirlo, Sesi creció y anotó una seguidilla de tantos para quedar 23-23. Nuevamente apareció el polaco para resolver y ganar 25-23.

Sesi cambió desde ese momento. A partir del segundo set fue dominador constante, frente a UPCN que batallaba pero no lograba resolver el combo de ataque y bloqueo que lo propuso el rival. Así, los brasileños ganaron 25-22 la segunda parte, a la vez que en un parcial más suelto como el tercero, se aseguraron anticipadamente la clasificación al imponerse 25-17. Con ese set adentro, logró el punto necesario para entrar al Final 4.

UPCN, a sabiendas de que ya no tenía más chances, salió con todo a jugar el cuarto parcial. Pero nuevamente se encontró con un bloqueo alto y una contra difícil de resistir. En la manga fue tres y cuatro puntos abajo, hasta el 18-22. Con el saque de Ramos y el ataque de Bartman pudo descontar a dos, pero el local sumó desde el bloqueo y quedó match ball: 24-20. Los sanjuaninos no bajaron los brazos y quedaron 23-24, pero no lograron la hazaña y perdieron 25-23.

