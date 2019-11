Enfocado. UPCN intentará sumar los primeros puntos en la Liga.

Tras la doble caída en el primer weekend, UPCN San Juan Voley tiene una chance de empezar a ganar en la Liga de Vóleibol Argentina cuando esta noche reciba a Gigantes del Sur, por la tercera fecha. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Aldo Cantoni, desde las 22.



Los Cóndores vienen de perder ante River y Ciudad y la premisa del equipo es no perder más puntos, independientemente de que el torneo recién empieza. El equipo no tendrá una noche sencilla, pues Gigantes armó un buen plantel y por eso hay pronóstico de buen partido esta noche. Precisamente, el Dino debutó en el torneo el jueves pasado ante Obras y derrotó a los sanjuaninos en tie break. Pese a un buen comienzo, el local no pudo controlar la remontada de Gigantes, que forzó al quinto set y se impuso 3-2. Obras sumó su tercera caída.