Sin poder dar el batacazo, UPCN San Juan Voley perdió ante Sada Cruzeiro por 3-0 en una de las semifinales del Sudamericano de Clubes Masculino de vóleibol y hoy jugará por el tercer puesto de la competencia frente a Montes Claros, que anoche cayó 3-2 en un dramático 3-2 frente a Bolívar.



A UPCN le queda el objetivo de no bajarse del podio, ya que en sus 7 participaciones anteriores en este torneo obtuvo dos medallas de oro, tres de plata y dos de bronce.



En el duelo de ayer, UPCN le exigió al actual campeón brasilero, continental y del mundo a esforzarse para terminar imponiéndose en cada set. Fue justamente el elenco sanjuanino el que pasó a comandar en el primer parcial, con Uchikov y Gustavao liderando el ataque y un trabajo efectivo en el bloqueo. Así fue que estaba 11-6 al frente el equipo dirigido por Fabián Armoa, cuando comenzó la reacción del Sada, a través de la presión del saque Simón, para igualar en 14 y luego imponer su prestigio en la recta final para imponerse 25-21.



En el segundo parcial, nuevamente UPCN comenzó mandando en el marcador y el partido tuvo todos los condimentos de clásico entre dos equipos que se conocen. El punta Leal supo canalizar el enojo que tuvo contra un par de jugadores del Gremio en un ataque muy efectivo y nuevamente Simón, desde el saque, lideraron a otra reacción de los dirigidos por Marcelo Mendez para ser imparables en el último tramo y ganar 25-19.



El elenco brasileño no bajó la intensidad en el arranque del tercer parcial y rápidamente tomó ventajas (8-4), a través del saque y el bloqueo, pero promediando el parcial se relajó y UPCN no desaprovechó esa posibilidad para pegarse en el marcador en la zona caliente. Sada no perdió el control y ganó en un ajustado 25-23, para sentenciar el duelo y buscar hoy desde las 17,30 su cuarto título continental, en una final que otorga una plaza para el Mundial de Clubes que se jugará en diciembre en Polonia.



Del otro lado de la red estará Bolívar, quien jugará su segunda final del torneo, tras derrotar ayer a Montes Claros con parciales 28-26, 25-21, 23-25, 24-26 y 15-10.

La jornada en el Tancredo Neves comenzó con el duelo por el quinto puesto, en el que Unilever de Perú venció 3-0 a Bohemios de Uruguay.