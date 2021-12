Es uno de esos golpes que duelen bastante. La falta de "costumbre" de UPCN a ser derrotado en este tipo de instancias a nivel doméstico generan que el impacto resulte casi inédito. Es que el multicampeón sanjuanino quedó afuera de la final de la Copa Aclav que se disputa en Mar del Plata, donde buscaba retener la corona del 2020, al caer 3-1 contra Policial, de Catamarca. Al cierre de la edición se jugaba la otra semis entre Ciudad y Once Unidos. Los parciales para el equipo que tuvo a Rodrigo Ocampo como su máximo goleador con 21 tantos, fueron de 30-28, 22-25, 25-17 y 25-22. Para el equipo de Fabián Armoa es el tercer certamen local que disputa en este arranque de temporada y no puede coronarse. Luego de perder las finales en la Supercopa y la Copa Centenario (ambas ante Ciudad), los Cóndores buscaban en la Copa Aclav redimirse, algo que finalmente no ocurrió. Para UPCN ahora se viene la esperada Liga Argentina desde el 6 de enero, que se jugará bajo el concepto LVA Tour y que llevará la élite nacional por diferentes puntos del país.