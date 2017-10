De festejo. UPCN logró un gran triunfo de visitante ante su clásico rival y nuevamente estará en la definición. El equipo tuvo temple para afrontar un duro primer partido de temporada.

Con autoridad y haciéndose fuerte en la cancha de Bolívar, UPCN San Juan Voley le ganó al local por 3-0 y de esa manera se metió en una nueva final de la Copa Master, el torneo que abre la temporada 2017/18 del vóleibol argentino. Los sanjuaninos ganaron con parciales de 25-20, 25-19 y 25-23 y esta noche buscarán su sexta conquista en Copa Master. Su rival será Lomas Vóley, el mismo al que enfrentó en la final del año pasado y que ayer eliminó a Obras al imponerse 3-0. El encuentro decisivo se jugará a las 21 y será televisado por TyC Sports.



UPCN fue contundente y efectivo ante el local, que mostró un buen marco de público pero que no amilanó a los sanjuaninos. Para los dirigidos por Armoa en ningún momento hubo riesgo de perder el encuentro y ahora se enfrentarán a otro duro contrincante como Lomas, que superó a Obras en la llave que abrió la jornada.

Buen trabajo. Ignacio Luengas ataca ante Flores y Chirivino. Obras dejó muy buena impresión pese a llegar al torneo sin amistosos previos y contar recién ahora con sus refuerzos extranjeros.





Los conducidos por Yeyo Sánchez jugaron su primer partido desde que comenzó la pretemporada, pues al no contar con sus tres refuerzos extranjeros (llegaron recién el lunes) no pudieron planificar amistosos. Lomas ganó con parciales de 25-16, 25-23 y 25-20, en los que el opuesto sanjuanino Federico Pereyra (ex Obras) fue el máximo anotador con 19 puntos. El artillero de Obras fue Osmel Camejo, con 14 tantos.