UPCN San Juan Voley debutó con un triunfo en la segunda rueda de la fase regular de la Liga de Vóleibol Argentina, cuya burbuja comenzó este jueves en Mar del Plata. Los sanjuaninos superaron por 3-0 al local Once Unidos, con parciales de 25-23, 25-15 y 25-18, para seguir liderando la tabla de posiciones en forma invicta. El máximo anotador del encuentro fue Alejandro Toro, con 16 puntos (14 de ataque y 2 de bloqueo). Los Cóndores volverán a jugar este viernes, en duelo de sanjuaninos pues enfrentará a UVT, desde las 21 y podrá verse por TyC Sports Play.

Once Unidos, desde el bloqueo, logró una diferencia inicial de tres puntos sobre los sanjuaninos en el primer parcial. El opuesto Bautista Gazaba sumó desde el ataque y el local lideró hasta el 11-8. Si bien UPCN logró empatar, una serie de errores en la ofensiva le volvieron a dar la ventaja a los marplatenses. Fue tras estar 15-17 que los sanjuaninos lograron el control del juego y en un segmento letal anotaron consecutivamente para quedar 21-17. En el cierre, un saque errado del rival dejó set ball a UPCN (24-21). Y aunque Once Unidos levantó dos pelotas, lo cerró Alejandro Toro una diagonal: 25-23.

El tridente ofensivo de Leoazo, Pablo Guzmán y Toro le dieron a UPCN una brecha considerable en el primer tramo del segundo parcial (10-6). El rival nunca bajó los brazos y con Layús y Aquindo buscó complicar a los sanjuaninos. De todos modos, Los Cóndores mantuvieron el dominio y al sprint llegaron 20-15. Con Junior al saque, UPCN apuró el cierre y un doblete de Guzmán con primeros tiempos puso cifras definitivas a un sólido rendimiento: 25-15.

El inicio del tercer set recuperó la paridad, con Once Unidos jugando con más agresividad y Gazaba efectivo, para tomar ventaja de tres. Manuel Armoa sumó puntos clave y el segmento ganó en emoción, hasta que UPCN lo pudo dar vuelta. Y es que una vez que volvió a manejar los hilos del encuentro, el conjunto sanjuanino ya no le dio chances a su rival. El DT Fabián Armoa le dio minutos de juego a hombres del banco y luego UPCN encaró el tramo final con una amplia ventaja (23-14). Santiago Alvarez marcó el match ball y aunque Once Unidos resistió, Toro anotó el punto final para ganar 25-18.

SINTESIS

Club Once Unidos: Tomás Russo (-), Bautista Gazaba (11); Joaquín Layús (6), Alejandro Manzín (5); Lukas Rojas (3), Marcos Richards (5). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Bautista Peralta (-), Joaquín Aquindo (5), Alejandro Saadía (-).

UPCN San Juan Vóley: Sebastián Brajkovic (-), Leozao (11); Junior (9), Pablo Guzmán (9); Alejandro Toro (16), Juninho (4). Líbero: Nicolás Perren. Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich (-), Santiago Álvarez (2), Manuel Armoa (7), Martín Tejada (-), Agustín Gallardo (2).

Parciales: 23-25, 15-25, 18-25

Árbitros: Ricardo Cabrera - Cristian Chunco

Estadio: Club Atlético Once Unidos, Mar del Plata