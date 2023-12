Hoy comenzará a disputarse el Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina en la ciudad de Monteros, Tucumán. Y, en el primer día de los tres de actividad, tendrán acción los dos equipos sanjuaninos que la disputan. UPCN Voley se medirá, a partir de las 22 con el campeón vigente, Ciudad Voley. En tanto que, Obras Sanitarias, se enfrentará a las 15 con Policial de Formosa.

Los Cóndores que han jugado cinco partidos (ganaron 4 y perdieron 1) intentarán frenar a la Muni, que marcha invicta con 6 victorias. En el ambiente flotará el recuerdo de las dos finales disputadas, en el 2021/22 favorable a los sanjuaninos, y en la Liga 2022/23, que se adjudicaron los porteños. Más temprano, desde las 15, Obras Sanitarias buscará revertir su flojo inicio de torneo (1-4), cuando se enfrente con los formoseños, quienes han jugado seis partidos, con tres victorias y tres derrotas.

Los otros dos partidos que se jugarán hoy, son los que sostendrán: Once Unidos con Boca Juniors (12) y, el local, Monteros contra San Lorenzo (19).

Los dos equipos sanjuaninos volverán a jugar el viernes. Jornada en la que se disputarán solo tres partidos:

Obras Sanitarias se medirá con San Lorenzo (a partir de las 15); y UPCN cerrará contra Boca Juniors (21). Entre medio, a las 18; jugarán Tucumán de Gimnasia Defensores de Banfield.

En las dos jornadas finales, sábado y domingo; se disputarán cuatro encuentros. Obras Sanitarias jugará el sábado y UPCN el domingo.

El programa de partidos de esos días es el siguiente: Sábado: Once Unidos vs. River (11); Ciudad vs. Defensores de Banfield (16); Tucumán de Gimnasia vs. Policial (19) y Monteros vs. Obras Sanitarias (22). El domingo, en horario matutino, a las 10 jugarán Ciudad contra Once Unidos. Defensores de Banfield vs. Policial, desde las 13; UPCN contra Tucumán de Gimnasia, a las 18. Y, River ante Monteros, a partir de las 21.