UPCN San Juan Voley emitió un comunicado confirmando la desvinculación. Afirmó que fue por "diferencias de criterio" y que lo decidió la comisión directiva.

Los dos usaron las redes sociales para dar a conocer sus versiones y la coincidencia fue que se agradecieron por lo compartido en los últimos años. Así, definitivamente, UPCN San Juan Voley y Javier Filardi le bajaron el telón a la relación que mantenían y que se terminó tras la desvinculación del jugador el viernes pasado.



Tras la sorpresiva separación, previa al partido (y triunfo de UPCN) sobre Gigantes del Sur, el presidente de la institución, Pepe Villa, había dicho que todo se trataba de una relación que se había roto hace un tiempo y que "no tenía sentido continuar" hasta final de temporada. Ayer, el club emitió un comunicado en sus redes sociales explicando que la separación se basó en una "diferencia de criterios" entre la dirigencia y el jugador, al que le agradeció lo brindado mientras duró el vínculo.



Por su parte, Javier Filardi (quien volvió a su Córdoba natal) también usó sus redes para explicar lo sucedido. "Estoy muy tranquilo que de mí como profesional y en lo laboral no tienen nada que decir. Agradezco a la institución por estos años; algo que mis padres me enseñaron es ser agradecido respetuoso y leal. Si a alguien le molestó algún dicho pido las disculpas correspondiente por este medio, ya que no tuve la posibilidad de hacerlo en persona como me gusta a mí", comenzó afirmando el jugador, que con UPCN ganó tres Ligas Argentinas y dos Campeonatos Sudamericanos.

Javier Filardi también usó las redes sociales y agradeció el apoyo de sus compañeros y de la gente que lo sigue. Y pidió disculpas por si molestaron sus dichos.

A su vez, también se refirió indirectamente a Nikolay Uchikov, el opuesto búlgaro que fue desvinculado del club y quien había acusado a Filardi de haber sido responsable de su salida. "Los problemas de UPCN son por culpa de Filardi, es mala persona", había expresado por entonces el europeo. "Los que se fueron será porque no se entregaron al equipo y esas decisiones la toma dirigencia y cuerpo técnico", refirió el cordobés en su comunicado.



Y detalló que "la desvinculación la hice en 6 horas porque no me gusta estar en lugares donde no quieren que esté. Soy muy sencillo y el dinero no me cambia la vida. Espero que mis compañeros puedan llegar bien arriba. Mi vida va continuar y seguiré mi camino con una nueva camiseta. Abrazos a todos los que desean el mal y el bien. Seguiré tratando de cosechar títulos".