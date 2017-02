La consigna, para ambos, es ganar. Por muchas razones. Para terminar lo mejor posible pensando en los Play Off. Para demostrarle a los rivales que están donde están no por casualidad. Y para terminar fortalecido anímicamente cuando se aproxima la parte decisiva y emocionante del Campeonato. En eso están tanto UPCN Voley San Juan como Obras UDAP, los dos equipos sanjuaninos que son protagonistas en la Liga Argentina de Vóleibol en su edición 2016/17.



Hoy llegará a su fin la ronda inicial del torneo. Quedarán, entonces, sólo ocho equipos en carrera. La etapa que se viene, ya por Play Off, nuclea a los cuartos de final. Los que recién largarán cuando finalice el Campeonato Sudamericano de Clubes que se jugará la semana próxima en Brasil.



El primero que saldrá hoy al ruedo es Obras UDAP, que chocará con el entonado Ciudad. El partido largará a las 19 y el equipo bonaerense tiene chances hasta de terminar segundo en la tabla general, siempre detrás del inalcanzable Bolívar. Claro que el equipo sanjuanino también irá por lo suyo, ya que ganando dos sets ya se estaría asegurando un punto y el quinto puesto en las posiciones.



Luego, a las 21.30, se jugarán los otros tres partidos. En uno de ellos estará UPCN, que chocará ante Morón, un equipo que pretende meterse en los Play Off por la ventana. El Gremial, que viene de perder 3-0 ante Ciudad, buscará rehabilitarse antes de irse al Sudam en Brasil. Depende de su resultado de hoy para saber si termina, segundo, tercero o cuarto.



Con el plus de que si es cuarto, podría chocar en cuartos de final frente a Obras. Los otros partidos de esa hora son PSM-Bolívar, Alianza JM-Untref y Gigantes-River.