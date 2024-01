Luego de un breve receso por las celebraciones de fin de año, los planteles de UPCN y Obras, los representantes sanjuaninos en la Liga de Vóleibol Argentina, retomaron los entrenamientos. El próximo objetivo de ambos equipos será el Tour 4 de la fase regular, que se jugará del 11 al 14 de enero en Lomas de Zamora, con rivales y horarios confirmados de acuerdo a lo publicado por ACLAV.

El primero en salir a la cancha será Obras, que el jueves 11 abrirá la etapa bonaerense ante River Plate, a partir de las 19. Al día siguiente, los dirigidos por Mauro Lima se medirán ante el líder Ciudad, a las 17, y allí terminará su incursión en el Tour 4. Obras necesita recuperase de un inicio de temporada adverso, ya que de ocho partidos disputados sólo pudo ganar 1 y arrastra una racha negativa de seis derrotas consecutivas. Es por eso que marcha en la última posición.

Frente a River, que sólo se impuso en dos cotejos, tendrá una oportunidad para sumar puntos y luego irá por el batacazo ante Ciudad, el actual defensor del título.

Para recuperarse. Obras busca reencontrarse con el triunfo en la Liga Argentina y volver a sumar de a tres para salir del fondo de la tabla.

Los Cóndores, por su parte, jugarán el viernes 12 ante los tucumanos de Monteros, a las 20; mientras que el sábado 13 lo harán frente a Defensores de Banfield, desde las 21. Tras ocho encuentros disputados, los dirigidos por Fabián Armoa se ubican en la tercera posición con 18 puntos, seis unidades menos que Ciudad y una menos que escolta Policial.

No obstante, los sanjuaninos tienen un partido por jugar con respecto a porteños y formoseños, que acumulan nueve.

En UPCN, la novedad es que ya no sigue el receptor punta canadiense Mateusz Wlodarski, quien apenas pudo disputar un puñado de puntos agobiado por una serie de lesiones. En el club más ganador del vóleibol argentino por ahora no hay novedades sobre un posible reemplazo, aunque no lo descartan.

Por otro lado, luego del Tour 4 se disputará la siguiente etapa en Tucumán, del 25 al 28 de enero; mientras que febrero comenzará con el esperado duelo de Interparejas entre UPCN y Obras, en San Juan y con un ida y vuelta a desarrollarse el 1 y 3 del próximo mes.