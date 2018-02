En el exigente camino para terminar lo más alto posible la fase regular de la Liga Argentina de Clubes, UPCN y Obras afrontarán una fecha en la que están obligados a ganar para mantener sus flamantes posiciones. Es que en sus últimas presentaciones obtuvieron valiosos triunfos que, por ejemplo a Los Cóndores, les permitió llegar a la punta de la tabla de posiciones; mientras que a Obras les sirvieron para saltar al cuarto puesto.



Si se tiene en cuenta que el próximo weekend será el último de clasificación previo a los Play Off y los dos representantes sanjuaninos no jugarán uno de los dos partidos que lo integran pues deberán cumplir fecha libre es que adquiere valor lo de sumar de a tres esta noche. Obras se medirá ante Ciudad, a las 20; mientras que UPCN visitará a Untref, a las 20,30 (los dos partidos podrán seguirse por TyC Sports Play).



El que abrirá la jornada será el equipo dirigido por Yeyo Sánchez, que en el microestadio Gorki Grana jugará ante Ciudad Voley. El conjunto de la calle 25 de Mayo atraviesa un momento fantástico pues lleva acumulados ocho triunfos consecutivos y su último festejo fue el jueves pasado ante los de Universidad de Tres de Febrero, por 3 a 2.



Precisamente, cinco de sus ocho victorias al hilo fueron en tie break, una definición a la que evidentemente le agarró la mano aunque no le permitió sumar todos los puntos en juego.



Enfrente tendrá a Ciudad, líder indiscutido de la Liga en casi toda la primera rueda y que no está pasando por una buena racha (lleva tres derrotas seguidas), al punto que ahora cayó a la quinta colocación de la tabla.



Para Obras se trata de un rival directo pues Muni suma 29 puntos, los mismos que tienen los sanjuaninos, que de paso llevan 12 victorias en el torneo. De ahí que un eventual triunfo le dará algo de aire en el último weekend.



UPCN, por su parte, sigue avanzando pese a sus cimbronazos (alejamientos de Nikolay Uchikov, Pedrao y Javier Filardi) y en esta fecha estrenará el liderazgo compartido con Personal Bolívar.



En su último juego, los dirigidos por Fabián Armoa derrotaron a Ciudad Voley por 3 a 1 y desde las 20,30 visitarán hoy a Untref.



Tras aquel inicio irregular de Liga, fueron paulatinamente escalando en la tabla hasta llegar a la primera colocación. UPCN tiene 37 unidades, la misma cantidad que tiene Bolívar, pero Los Cóndores cuentan con 13 victorias sobre 12 de su clásico rival.



Sin embargo, Bolívar tiene un partido menos y por eso UPCN sabe que debe seguir ganando y esperar que el Celeste no sume de a tres unidades, especialmente en la última fecha cuando Los Cóndores cumplan jornada libre.



El actual campeón, en tanto, hoy recibirá a River, que marcha último. A su vez Lomas, que ahora quedó tercero, visitará a Gigantes del Sur en Neuquén; mientras que en el restante encuentro de la 19na fecha de la Liga, jugarán Monteros y Libertad Burgi.

Contra Untref

14 triunfos tiene UPCN sobre Untref Voley en el historial, en 15 partidos. En primera rueda, los sanjuaninos ganaron de local por 3-0.

Contra Ciudad

4 victorias ostenta Obras sobre Ciudad, que gana el historial con 6 triunfos. En la primera ronda, Muni se impuso por 3 a 1.

Defensa del título en la Copa Desafío

La semana próxima, Obras afrontará la Copa Desafío, un torneo de ACLAV entre equipos que no clasificaron al Pre Sudamericano. Los sanjuaninos, a su vez, son los defensores del título logrado en 2017 (foto). Se jugará entre miércoles y jueves próximo en Santa Fe y tendrá a cuatro equipos.



Obras abrirá la jornada del miércoles 7 de febrero ante Monteros Voley, desde las 19; mientras que a continuación se medirán el local Libertad Burgi Voley ante Untref Voley.



Los ganadores se enfrentarán en la final al día siguiente, desde las 21 y con televisación de TyC Sports.