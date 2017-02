UPCN tiene frente a sí un nuevo encuentro con la historia, un nuevo desafío para romper con todos los pronósticos, tal como lo ha hecho a lo largo de sus casi 10 años. Este martes, los sanjuaninos afrontarán su octavo Campeonato Sudamericano de Clubes y lo harán en la ciudad brasileña de Montes Claros. Desde las 18,15 el campeón argentino se medirá contra el campeón de Bolivia, el Club San Martín, su primer paso en busca de una nueva final y el sueño de alcanzar su tercer título continental.

Los dirigidos por Armoa ya están en Montes Claros y este lunes realizaron su primera práctica en el Poliesportivo Tancredo Neves, la sede del torneo y lugar donde UPCN acuna un nuevo sueño continental.

Ningún otro club argentino ha disputado ocho Sudamericanos consecutivos. El conjunto sanjuanino, además, alcanzó los títulos en las ediciones de 2013 y 2015. En tanto, en todos los torneos que jugó, UPCN llegó a semifinales y nunca se bajó del podio. Es que además de sus dos conquistas, ostenta tres subcampeonatos (logrados en los campeonatos de 2011, 2012 y 2014), y dos terceros puestos (2010 y 2016).

En Montes Claros, ciudad del estado de Minas Gerais, UPCN integrará la Zona B junto a Personal Bolívar (ganador Presudamericano), Club San Martin (campeón de Bolivia) y Unilever (campeón de Perú).

En la otra zona estarán Sada Cruzeiro (campeón brasileño y actual campeón sudamericano), Montes Claros Volei (organizador) y Bohemios (campeón uruguayo). El que se bajó en ese grupo fue el USL Montjoly, de Guayana Francesa, por cuestiones económicas.

UPN debutará este martes ante San Martín desde las 18,15. Se trata de un conjunto aguerrido, pero el gran favorito es el conjunto argentino. Luego enfrentará a los peruanos de Unilever, al que los sanjuaninos estarán obligados a para tratar de garantizarse la clasificación a semifinales. Y, si no hay grandes sorpresas, el cierre de la fase de grupos entre UPCN y Bolívar debería definir el 1-2 de la zona. Luego, será a todo nada en la instancia decisiva.



Fixture

Zona A



Sada Cruzeiro (BRA)

Montes Claros (BRA)

Club Bohemios (URU)

Zona B



UPCN San Juan Voley (ARG)

Personal Bolívar (ARG)

Club San Martin (BOL)

Unilever (PER)

Martes 21/2



16:45 Bolívar vs Unilever

18:15 UPCN vs San Martín

20:15 Montes Claros vs Bohemios

Miércoles 22/02



16:45 Bolívar vs San Martín

18:15 UPCN vs Unilever

20:15 Sada Cruzeiro vs Montes Claros

Jueves 23/02



16:45 Unilever vs San Martín

18:15 Sada Cruzeiro vs Bohemios

20:15 UPCN vs Bolívar

Viernes 24/2 Semifinales



18:00 1ro Zona A vs 2do Zona B

20:00 1ro Zona B vs 2do Zona A

Sábado 25/2 Final



15:00 Partido por el 3er puesto



17:00 Final