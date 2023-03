Primer día de marzo y primer día de la actividad oficial del hockey sobre patines sanjuanino. Si bien ya se disputó el torneo veraniego "Cecilio Velázquez" -que organizó el Atl. Social San Juan y terminó ganando el Concepción PC- esta noche se iniciará el Torneo Apertura, en categoría varones, que lleva como denominación "Homenaje Carlos Nicolía", en alusión al capitán del seleccionado argentino que se adjudicó el título mundial el pasado noviembre de 2022 en San Juan.

La actividad por la primera fecha se dividirá en dos distintas jornadas. La primera hoy y el complemento pasado mañana. En ambos casos los partidos comenzará a las 21.45, en primera división.

Para esta noche, el partido más llamativo es el que jugarán UVT y SEC, en cancha de los trinitenses, mientras que también se destaca el choque entre los vecinos Social San Juan y Richet Zapata. Completarán Estudiantil vs. Estudiantil Sub-23, Valenciano vs. Huarpes y Aberastain vs. Colón. El viernes jugarán: B° Rivadavia-Concepción, Unión-Olimpia, Hispano-Sarmiento, Lomas-Caucetera y Bancaria-Bancaria Sub/23.