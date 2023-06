Miércoles de adelanto. Como es tradicional. Como ya es costumbre. La fecha del hockey sobre patines local, categoría varones, se desdobla entre hoy y el viernes. Pues bien, hoy van los cinco choques correspondientes al décimo segundo capítulo del torneo "Apertura", denominado "Homenaje Carlos Nicolía", que es organizado y fiscalizado por la Federación Sanjuanina de Patín.

Y esta vez al único y efectivo puntero -Unión vecinal de Trinidad- le toca salir a la cancha en el adelanto de esta noche (todos los partidos van desde las 21.30 en primera división pese al frío imperante). La UVT visitará los pagos de Pocito, donde lo espera el Deportivo Aberastain, que cumple una pobre campaña a punto tal que no ha ganado nunca (registra cuatro empates y siete derrotas). A priori el puntero es amplio favorito a la victoria, lo que le posibilitaría escaparse aún más de su perseguidor Social San Juan.

Precisamente el Decano -que jugará el viernes ante Hispano, en un partidazo- puede ser superado momentáneamente por otro equipo: El Olimpia Patín Club. El equipo Turco recibirá esta noche a Colón Junior, otro de los equipos que se muestran por debajo del nivel de los de arriba.

Completarán los partidos de hoy en el adelanto Concepción Patín Club vs. Bancaria Sub-23, Sarmiento vs. SEC y B° Rivadavia vs. Valenciano.

En tanto, el viernes completarán: Caucetera-Huarpes, Bancaria-Estudiantil Sub-23, Lomas de Rivadavia-Richet Zapata, Hispano-Social San Juan y Unión-Estudiantil. En todos los casos desde las 21.30 en primera división.

Mañana, el femenino

Mañana se jugará la 11ma fecha por el torneo "Apertura" (denominado "Homenaje Luciana Agudo") de la categoría femenina en primera división (largan a las 21.30). Los partidos son: SEC vs. UVT, B° Rivadavia vs. Aberastain, Bancaria vs. Unión, Social vs. Huarpes y Valenciano vs. Concepción. Justamente Concepción es el único líder, seguido por UVT.