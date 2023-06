Fue por demás sorpresiva la caída de la UVT en los pagos pocitanos ante el local Aberastain en la fecha pasada. Eso llevó como consecuencia que los rivales cercanos se le aproximen al equipo trinitense. Ese es el caso de Social San Juan y Olimpia, que ganaron en sus respectivos partidos y quedaron a dos y tres puntos, respectivamente, por detrás del Comunitario.

Hoy la UVT tiene la oportunidad de borrar aquel mal trago, aunque los partidos se ganan en la cancha y no antes. El líder tendrá como rival a Bancaria Sub-23, un equipo aguerrido pero irregular que ocupa uno de los lugares de mitad de tabla. El choque, correspondiente a la jornada de adelanto de la 13ra fecha del torneo "Apertura" de hockey sobre patines rama masculina, denominado "Homenaje Carlos Nicolía", aparece como el más atractivo de los cinco choques que se disputarán desde las 21.30 en primera división.

Los otros partidos de esa noche serán: Estudiantil Sub-23 vs. Lomas de Rivadavia, SEC vs. Caucetera, Valenciano vs. Aberastain y Colón Junior vs. Sarmiento.

La fecha en cuestión se completará el viernes (mismo horario de inicio en la distintas canchas) con estos encuentros: Concepción vs. Olimpia, Huarpes vs. Bancaria, Richet Zapata vs. Banco Hispano, Social San Juan vs. Unión de Villa Krause y Estudiantil vs. Barrio Rivadavia.

Por otro lado, mañana se jugará la 12da fecha del "Apertura" femenino de hockey sobre patines, denominado "Homenaje Luciana Agudo", con esta programación: Aberastain-UVT, Unión-B° Rivadavia, Huarpes-Bancaria, Concepción-Social San Juan y Valenciano-SEC.