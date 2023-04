La UVT sigue derechita en el torneo "Apertura" del hockey sobre patines local, categoría varones, que se denomina "Homenaje Carlos Nicolía". El equipo comunitario amplió su ventaja en la punta de las posiciones generales a cinco puntos por sobre el nutrido grupo de escoltas. los que siguen al puntero son Social San Juan, Valenciano, Richet y Lomas de Rivadavia.

La séptima fecha arrancó con la victoria de Valenciano sobre Caucetera por 5 a 3. Y siguió antes de ayer con estos resultados: Richet y Zapata 5 - Concepción 5; UVT 6 - Bancaria 2; Estudiantil 2 - Sarmiento 1; Barrio Rivadavia 7 - Banco Hispano 5; y Aberastain 0 - Lomas de Rivadavia 1.

La fecha continuará esta noche (desde las 21.30 en primera) con cuatro partidos: Estudiantil Sub-20 vs. Colón Junior; Social San Juan vs. Olimpia; Bancaria vs. Unión; y Huarpes vs. SEC.

En tanto anoche, al cierre de la edición, se jugaban los partidos por una nueva fecha de la rama femenina, denominado "Homenaje Luciana Agudo" con los partidos: Unión-Huarpes, Aberastain-Concepción, UVT-Valenciano, B° Rivadavia-Social; y SEC-Bancaria.