Letal. Ezequiel Mena, otra vez figura en la UVT, grita uno de sus goles ante la frustración de los jugadores de Banco Mendoza. El Comunitario goleó y quedó a un paso de clasificarse a la final de la Liga A-1.

Estaba claro que después de la fecha inaugural, la UVT y Murialdo de Mendoza se mostraran como favoritos para lograr el objetivo. Pues bien, ayer lo ratificaron ganando de nuevo en sus partidos (UVT 5-2 a Bco. Mendoza y Murialdo 2-1 frente a Unión) y se clasificaron finalistas de la Liga Nacional A-1 de hockey sobre patines.



Hoy jugarán entre sí (a las 17.45) pero ya no habrá variantes. Ni siquiera para la localía de la gran final, porque los mendocinos fueron los mejores en la ronda inicial. En el otro partido, Unión y Bco. Mendoza también jugarán (16.00) sólo para completar el fixture, porque hubo cambio de horarios.



La goleada de UVT no admite discusiones. Si bien es cierto que hubo un momento en el que Banco Mendoza no sólo emparejó el juego sino que empardó el tablero, el Comunitario aguantó ese lapso desfavorable y de nuevo metió el estiletazo para pasar al frente. El resto del partido fue favorable al equipo de José Luis Bertrán, que tuvo más la bocha y se mostró más efectivo. Otra vez, como en el debut, sus figuras fueron el juvenil Ezequiel Mena y Víctor Bertrán, bien apuntalados por su arquero Mauro Puzzella.



La UVT se puso 2-0 pero su rival descontó antes del descanso. En el complemento, Banco empardó y fue ese el momento que pudo cambiar la historia. Pero UVT se las bancó y volvió a sacar diferencia que después amplió.



En el partido de fondo, en tanto, Unión arrancó ganando pero en el complemento Murialdo no sólo empató el marcador sino que en la agonía del partido concretó un increíble triunfo que lo depositó en la gran final. Lucas Peralta abrió el tablero para el de Villa Krause con un tiro fuerte en el primer tiempo. Luego, en el complemento, Joaquín Vargas igualó el tablero y el mismo jugador dio la nota en los últimos cuatro segundos anotando el 2-1 en favor de Murialdo.

A la carga. José María Zabala, de Unión, trata de anotar para su equipo ante la marca de Pablo Sáez y el arquero Mauro Miranda, de Murialdo. Los azules empezaron ganando pero los mendocinos lo dieron vuelta y son finalistas.

Liga A-2: todos quedaron iguales



En la primera fecha habían ganado Caucetera y Huarpes. Ayer fue el turno de Estudiantil y Bancaria. Así, los cuatro equipos de las semis de la Liga A-2 quedaron iguales en puntos. Y sólo resta una fecha, la de hoy: Jugarán Caucetera-Huarpes (17.30 hs) y Estudiantil-Bancaria (21.15). Ayer, Bancaria le ganó 4-2 a Huarpes. Marcaron para el ganador Agustín Gómez (2), Juan Moyano y M. Marín. Descontó Gonzalo Sánchez (2). Y Estudiantil venció 7-3 a Caucetera. Para el Verde anotaron Santiago Serafini (2), Gonzalo Gómez (2), Leandro Roselot (2) y Guillermo Babick. Descontaron Federico Puentedura (2) y Facundo Peralta.