El entrenador del seleccionado argentina sub 20, Claudio Ubeda (foto), confirmó ayer el plantel de 23 futbolistas que participará del Sudamericano de la categoría a jugarse en Ecuador a partir del 19 de enero.



El certamen otorga cuatro plazas para el Mundial sub 20 a realizarse en Corea del Sur entre mayo y junio próximo y entre los convocados se destacan los jugadores Santiago Ascacíbar y Lucas Rodríguez, de Estudiantes de La Plata, y Ezequiel Barco, de Independiente.



Argentina debutará el jueves 19, a las 21,15, ante Perú, en el estadio Municipal de Ibarra, partido por el grupo B que también integran Uruguay, Venezuela y Bolivia.



El sub 20 argentino entrenará hoy por la tarde, mañana lo hará en doble turno con atención a la prensa por la mañana y el viernes la práctica será por la mañana, siempre en Ezeiza.



Se trata del primer gran desafío por parte de Ubeda al comando de este seleccionado, cuya designación generó mucha polémica.