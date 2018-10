Referente. El volante de Boca, Pablo Pérez, estará en la mitad de la cancha de su equipo para defender la ventaja en la ida de 2 a 0.

Se acaba la hora de la especulación y llega la de la verdad: Boca tendrá que defender el 2-0 obtenido en la ida de los cuartos de final de la Libertadores frente a Cruzeiro para acceder a la próxima fase, mañana en Belo Horizonte.



Y Guillermo Barros Schelotto parece tener definida la alineación que utilizará para el trascendental duelo que puede llegar a significar un punto de inflexión en su gestión como entrenador. Más aún con el dato no menor que su gestión será evaluada por la dirigencia al finalizar el 2018, momento en que tendrá punto final su vínculo con la institución.



En la última práctica en Buenos Aires realizada ayer, el entrenador xeneize paró en cancha a Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas; Nahitan Nandez, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Sebastián Villa, Mauro Zárate y Cristian Pavón. Vale aclarar que el DT todavía no confirmó el once.



Boca confirmó quiénes son los convocados para la cita en Brasil. Además de los once que serían titulares, viajarán con la delegación Javier Bustillos, Paolo Goltz, Lucas Olaza, Fernando Gago, Agustín Almendra, Emanuel Reynoso, Edwin Cardona, Carlos Tevez y Ramón Ábila (dos de estos quedarán afuera del banco de suplentes).



En tanto, informaron que los lesionados Darío Benedetto (distensión en bíceps femoral derecho) y Leonardo Jara (distensión en aductor derecho) también acompañarán al plantel. Se trata de una manera de brindarle apoyo a sus compañeros en un partido que puede definir mucho en este año.



El ganador de esta llave se medirá en una de las semifinales contra el vencedor de la serie que juegan Palmeiras de Brasil y Colo Colo de Chile, cuyo primer partido favoreció a los paulistas por dos a cero como visitante, y hoy protagonizarán la revancha en San Pablo.



El arquero



Boca continúa en la búsqueda de un arquero para reemplazar al lesionado Esteban Andrada y en las últimas horas surgió el nombre del boliviano Carlos Lampe, actualmente en Huachipato de Chile. El Xeneize lo incorporaría de seguir en la Copa.

"Vamos a meterle 4"



Boca viajará a Brasil para intentar cerrar su clasificación a la semifinal de la Libertadores. El panorama parece positivo, pero una de las cartas del elenco rival tiene mucha confianza y lo expresó con una frase desafiante. "Ya lo hablé con mis compañeros. Vamos a meterle cuatro a Boca. Será parecido a lo que hicimos contra la Universidad de Chile, aunque esta vez no necesitamos ganar 7-0", afirmó Egidio, el lateral izquierdo del Cruzeiro, rememorando lo hecho en fase de grupos cuando golearon a los chilenos y encaminaron una clasificación que parecía complicada. El futbolista de 32 años agregó que "entraremos firmes al juego y bien concentrados para hacer un gran partido. Nuestro primer objetivo será hacer el primer gol".