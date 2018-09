Campañón. La U tiene todo para ganar el título y el ascenso, sólo le quedan 80 minutos para lograr la segunda plaza sanjuanina en la máxima categoría regional (en caso de perder, aún le quedará una chance de repechaje con el Top 8).





Es el último escalón de su escalera, el último peldaño hacia el ascenso. En busca de una plaza en el exclusivo Top 8 de la región, Universidad Nacional de San Juan jugará hoy la final de la Zona Plata, la categoría B del Torneo Cuyano de rugby. El rival será Neuquén RC y el encuentro se jugará a las 16,15 en cancha de Liceo, Mendoza. Los Patos son favoritos y ganaron casi todo hasta ahora, pero adelantaron que tomarán el partido como uno más, una fórmula para afrontar la ansiedad de llegar al momento que esperaron toda la temporada.



Universidad hizo una campaña impecable. Lideró la tabla de posiciones de la fase regular desde la primera a la última fecha, con una marca de 12 victorias y sólo dos caídas. Fue el equipo más goleador de esa instancia, con 514 tantos (el único que superó la barrera de los 500; el que más se le acercó fue Mendoza RC con 444) y el segundo al que menos tantos le anotaron (319, mientras que a CPBM le marcaron 309).



Los Patos ganaron nada menos que las 10 primeras fechas, una racha de triunfos consecutivos que le dieron el dominio total y la clasificación anticipada a semifinales. Ahora queda Neuquén RC, que finalizó segundo la etapa clasificatoria (10 victorias y cuatro caídas) y fue uno de los dos equipos que lograron ganarle al conjunto sanjuanino (lo hizo en la última fecha por 30-7; mientras que en la ida había ganado la U por 53-27), ya que el que cortó el invicto en la fecha 11 fue San Jorge RC.



"Llegamos a la final los dos mejores, no hubo sorpresas. Creo que será un partido de ataque, somos dos equipos que juegan a la ofensiva, que buscan espacios. No será una final cerrada", dijo Ricardo De Pedro, uno de los entrenadores del staff que también lo tiene a Aníbal Arabel, Héctor Gómez, Fernando Torcivia, Luis Mombello, Ricardo López, Omar Zamorano y Paolo Pittavino, históricos del club que aportan toda su experiencia.



Para llegar a la final, UNSJ no tuvo piedad en la llave de semis y eliminó a Banco Mendoza con una goleada por 47 a 23. Neuquén, en tanto, superó a Mendoza RC por 22-17.



"Universidad tiene un juego integral, con jugadores con muchas destrezas, con buen line, ruck y tackle; se apoya en la defensa y toda pelota recuperada se convierte en ataque. Esa es nuestra forma de encarar el rugby, es nuestra identidad de juego. Y no lo vamos a negociar por el hecho de afrontar una final. Salvo algunas cuestiones tácticas, jugaremos como lo hicimos a lo largo de la toda la temporada", adelantó De Pedro.

En caravana

Los Patos no estarán solos ni mucho menos en Mendoza. Hoy viajará un gran número de simpatizantes, que se organizaron para trasladarse a la cancha de Liceo en ómnibus, combis y autos particulares. Y aparentemente todo da a entender que la U será local por la cantidad de hinchas sanjuaninos que no quieren perderse esta histórica final.



Argentina XV

Dos jugadores sanjuaninos fueron convocados a Argentina XV, uno de los seleccionados nacionales que tiene la Unión Argentina de Rugby. Se trata de Juan Pablo Castro y de Federico Giménez, quienes integran la lista de rugbiers que afrontarán el America"s Pacific Challenge en Uruguay, entre el 6 y el 14 de octubre.

El San Juan abre semis

El San Juan RC afrontará esta tarde el partido de ida de semifinales del Top 8 del Torneo Cuyano, un encuentro histórico porque desde que cambió el formato del certamen en 2009 ningún otro equipo sanjuanino había accedido a los play off en la máxima divisional. El Piuquén recibirá en Santa Lucía al actual campeón, Los Tordos, desde las 15,30.



Los sanjuaninos buscarán aprovechar la localía y usufructuar que la presión la tiene el visitante, que defiende el título y es uno de los clubes más poderosos de la región.



El San Juan RC quedó tercero en la fase regular y por eso abrirá de local ante Los Tordos, que fue segundo y jugará la revancha en Mendoza.



Como la llave se define por sumatoria de puntos, será clave para el San Juan RC ganar hoy con bonus, ya que Los Pájaros tienen ventaja deportiva y en caso de empate en unidades la semana que viene, entonces lograrán la clasificación.



Esto implica también que el local, en el eventual caso de perder, deberá evitar que Tordos sume bonus ofensivo por lograr una diferencia de tres ensayos, en cuyo caso ya no será necesaria la revancha.



En instancia regular se repartieron las victorias, ya que los mendocinos ganaron en la primera vuelta por 39 a 16; mientras que luego los sanjuaninos devolvieron gentilezas y de visitantes se impusieron por 37 a 33.



Por su parte, en la otra llave de semifinales se enfrentarán hoy Liceo RC y Marista, en Mendoza y desde las 14,30.

>Efectividad

87

Por ciento de efectividad tiene la U en lo que va de la Zona Plata del Cuyano. Ganó 13 de sus 15 partidos, con un acumulado de 561 tantos a favor y 340 en contra.