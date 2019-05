Allison, el arquero del Liverpool que hoy tendrá la difícil misión de parar todo lo que tire el Barcelona para que su equipo aspire a revertir la historia.

Inglaterra, Télam



Barcelona de España visitará hoy a Liverpool por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones, que puede marcar la clasificación de Lionel Messi a su cuarta final en el máximo torneo de clubes de Europa, que ya ganó en tres oportunidades.



El equipo catalán intentará hacer valer la ventaja de 3 a 0 obtenida en el Camp Nou la semana pasada y así acceder a la final de la Champions League, que no juega desde 2015.



El partido se disputará en el estadio de Anfield a partir de las 16 (hora de Argentina, las 20 en Inglaterra), será arbitrado por el turco Cuney Cakir y se podrá ver por la señal Fox Sport.

Messi, la carta principal del equipo catalán que ya goleó en el partido de ida y hoy, en Inglaterra, tratará de conservar la diferencia para llegar a la final.



De cara al partido, el equipo que dirige Ernesto Valverde no tiene muchas incógnitas en cuanto a la formación. Se estima que el DT no introducirá variantes con respecto al equipo que comenzó el partido en el Camp Nou, y que resolvió con un contundente 3 a 0 con dos goles de Messi y otro del uruguayo Luis Suárez.



La lesión sufrida por el francés Ousmane Dembelé el sábado pasado en la derrota ante el Celta es la única novedad en el equipo catalán. Barcelona y su entrenador llegan con una valiosa ventaja al partido en Anfield, pero no quieren que les ocurra lo mismo que en 2018, cuando quedaron fuera de la final luego de vencer a la Roma 4-1 en el partido de ida, y perder en la vuelta por 3 a 0.



El Liverpool, en tanto, no podrá contar con el brasileño Firmino ni con el egipcio Mohamed Salah, ambos lesionados.



En Liverpool creen en la hazaña pero saben que es difícil remontar el 0-3, y mucho más con Lionel Messi como titular en el equipo contrario.