Se lo nota entusiasmado a Carlos Tevez. No es para menos: a sus 37 años y en su segundo club como director técnico, el Apache transita la primera pretemporada al frente de un plantel y por eso quiere brindarle su ADN a este Independiente que pretende hacerlo pelear el próximo torneo. El desafío es grande, pero Tevez lo dejó en claro en la conferencia de prensa del jueves: "Yo pienso en el club y trato de hacer lo mejor para Independiente, no para mi. Se habla mucho en las redes y entiendo que quieren que jueguen todos los chicos. Si realmente decimos que somos el Rey de Copas lo tenemos que demostrar. No podemos jugar con eso. Yo me puedo equivocar y no tengo la verdad porque recién arranco como entrenador. Creo que lo que pongo en cancha es lo mejor para Independiente, no para mí. A veces, cuando tocamos el tema de los chicos, hay que ser más cautos e ir llevándolos. A mí me encantaría que exploten para que el patrimonio del club se haga más grande y yo pueda tener una billetera de 10.000.000 de dólares por mercado de pases, pero eso lleva un proceso de tiempo", destacó.

El delantero sanjuanino Matías Giménez es parte del plantel que hace la pretemporada del Diablo.

Tevez, quien arribó a Independiente al comienzo de la Copa de la Liga y lo hizo zafar del descenso, armó un plan ambicioso con la dirigencia buscando protagonismo. La directiva ya le cumplió con cuatro refuerzos que pidió el DT: los delanteros Gabriel Ávalos e Ignacio Maestro Puch, el defensor Adrián Sporle y el volante, Alex Luna. Carlitos destacó lo que falta: "Nos falta un mediocampista, un defensor y con eso estaremos", puntualizó, además de revelar que habló con el ex-defensor del club, Alan Franco, a quien le pidió que salga de su actual club, San Pablo de Brasil, para volver al Rojo, algo difícil de concretar.