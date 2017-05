“Más que un club, una familia”. Ese es el slogan del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros, fundado por Hugo Moyano en el 2008 y que ahora preside su hijo, Pablo.



Un plus: en esta institución que milita en el Federal B y que tiene su sede en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, juega el nieto del capo sindical e hijo de Pablo, Facundo Moyano. Hasta ahí nada particular, más allá de la impronta del clan Moyano para formar su propio club uniendo la pasión del fútbol con el sindicato que conduce Hugo desde hace tres décadas.



Lo particular es que este equipo tendrá como rival esta noche, 21 horas en cancha de Quilmes y por los 32vos de final de la Copa Argentina, a Independiente. Sí, el eterno Rey de Copas que actualmente preside Hugo Moyano y donde Pablo es el encargado del Fútbol profesional.

En caso de igualdad en los 90 minutos, la definición entonces será por penales.

Una mezcla de sentimientos que comenzaron desde que se realizó el fixture de esta instancia el 5 de abril pasado y que tuvo como primera repercusión la sonrisa pícara del sanjuanino y presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien a su vez está casado con una hija de Hugo.



“Yo hubiese preferido evitar este cruce. La verdad es que para este partido no sé por quién voy a hinchar... Lo veré en el momento”, se sinceró Pablo, apenas conocida la llave que meterá a un equipo en los 16vos de final.



Se trata del partido más importante en la historia de Camineros y otro Moyano, como Facundo, esperará su oportunidad en el banco de suplentes. “Con muchas ganas esperamos este partido. Es muy especial para mí, porque soy hincha de Independiente como toda la familia. En casa, mi abuelo y mi papá no saben por quién alentar todavía. Yo quiero que ganemos nosotros” y fue más allá “si me queda una no lo dudo, la mando adentro. Ojalá la tapa de los diarios del jueves sea festejando. Camioneros puede eliminar a Independiente”.



El estadio de Camioneros lleva el nombre de su fundador y tiene una capacidad para 5.000 espectadores. El sueño de su técnico, Guillermo Calleri (papá del exfutbolista de Boca, Jonathan) es disputar alguna vez la Copa Libertadores, certamen que el Rojo ganó más que ningún otro con siete conquistas.



Yoyo Maldonado, el secretario general de Independiente, también se animó y ‘mandó al frente’ al jefe: “Hugo ya nos dijo que nos fijemos bien por quién vamos a hinchar”.



Un duelo por demás especial en un torneo singular como la Copa Argentina. Esta vez con un David (Camioneros) y un Goliat (Independiente) bien familiar...

Regreso de Fernández tras la lesión

En agosto del año pasado y cuando se había ganado un lugar en el equipo titular de Independiente, el delantero Leandro Fernández (foto) sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla derecha. Luego de una extensa recuperación, esta noche será el momento de volver de manera oficial a jugar para el centrodelantero: “Durante todo este tiempo me preparé con ansiedad y ganas. Siento que con confianza podré volver a tener un buen nivel. La gente del club me apoyó mucho. Ellos, mi familia y mis compañeros fueron importantes para poder volver a disfrutar”, afirmó el ex Godoy Cruz, que suma 13 partidos y cinco gritos en el Rojo.



“Con esta camiseta hay que ser protagonistas en todos los frentes y esta competencia no puede ser la excepción. Ojalá que este miércoles podamos mantener el buen nivel colectivo para poder pasar de fase”, describió y se explayó sobre lo que sería quedarse con esta Copa: “Para conseguir otra estrella y para clasificar a la próxima Libertadores, que es nuestro máximo anhelo de cara al futuro”, cerró en la previa de su reestreno con la camiseta del Diablo.