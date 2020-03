Vengo a un club grande, serio y con aspiraciones. Así que será una presión pero de las presiones lindas, las que me gustan asumir+. Así con esa frase, Paulo Ferrari abrió el mano a mano con DIARIO DE CUYO en la tarde de ayer, a días de haber sido presentado como director técnico de San Martín para encarar la Primera Nacional.



Su presentación fue corta. Atípica. Es que ya con la suspensión de las actividades en pos de evitar la difusión del Covid-19, el DT mantuvo una corta charla con sus dirigidos, pero ahora aprovecha el tiempo libre para charlar vía telefónica con cada uno de los futbolistas. Con el plantel licenciado, Ferrari ya piensa como encararán lo que le resta a la Primera Nacional. Después de la derrota ante Morón, que él mismo vio desde un palco del +Hilario Sánchez+, el joven DT manifestó: +No fue un partido bueno pero me quedé convencido que hay con qué pelear. San Martín había comenzado mejor pero el primer gol de Morón lo golpeó. Creo que lo primordial es levantar al plantel en lo anímico, hacerles entender que sí pueden, que están en un club grande y que no estamos lejos de la pelea+, comentó.



Ferrari ya tuvo su bautismo como entrenador en Rosario Central, donde dirigió cinco partidos (cuatro empates y una derrota), allí en el +Canalla+ era coordinador de las Inferiores por eso cuando le tocó dirigir al plantel mayor le dio rodaje a varios juveniles, en San Martín intentará seguir esa línea, impulsando a los jugadores de la cantera: +Soy de mirar mucho abajo porque siempre hay talento que por ahí no se sabe explotar. Además sé de la motivación que representa para los chicos el simple hecho de entrenar con el plantel mayor. Acá vamos a tener muy en cuenta a todos, la idea es entrenar junto a ese selectivo+, expresó.



El exlateral derecho se autodefinió como entrenador: +Soy un técnico que busca que su equipo sea protagonista siempre, que salga a todas las canchas a jugar de igual a igual+, comentó.



+Estamos a solo cuatro puntos de entrar al Reducido, metiendo un triunfo el ánimo cambia, confío plenamente en que vamos a estar en esa pelea+, dijo el ex River. Y sí, porque hoy San Martín está a cuatro puntos de Temperley, justamente su próximo rival cuando se reanude el certamen y el último que estaría entrando a ese mini torneo para pelear por el ascenso a Primera.



¿San Martín puede ascender? fue la pregunta y Ferrari sin titubeos expresó: +Estoy convencido que tenemos con qué pelear por el ascenso. Hay que ir paso por paso, el primero es entrar al Reducido y después sí, iremos por todo+, contó.



En casa, con entrenamientos y dieta

Mientras rige la suspensión de las actividades en el fútbol argentino para evitar la propagación del Covid-19 por lo pronto hasta el 31 de marzo, el plantel de San Martín se encuentra licenciado, pero su entrenador Paulo Ferrari expresó las medidas que llevan adelante haciendo hincapié en lo físico y la nutrición. +Les enviamos planes de entrenamientos y también planes nutricionales. La idea es que no pierdan mucho en este parate+, comentó. Todavía sin saber sobre el futuro del fútbol a nivel nacional, a San Martín le quedarán nueve partidos para intentar meterse en ese Reducido para pelear por el ascenso a Primera: Temperley (visitante), Platense (local), Independiente Rivadavia (V), Atlanta (L), Ferro (V), Estudiantes de Río Cuarto (L), Nueva Chicago (V), Brown (L) y Alvarado (V).