Incrédulo. Barros Schelotto se retira del césped del Tomás Ducó luego de ser expulsado por el árbitro Darío Herrera, tras el cobro del penal en el descuento del partido.



El DT de Boca, Guillermo Barros Schelotto, aseguró que no vio la jugada del polémico penal con el que Huracán le empató a su equipo en el último minuto, 1 a 1 por la 26ta fecha de la Primera, y relativizó la posibilidad de perder la punta del torneo “porque hay que ver los resultados de los demás”.



Con el empate, Boca se mantiene al frente de la tabla con 53 unidades. Lo sigue River Plate con 48 (igual que Newell’s), pero con dos partidos menos: el primero de ellos es hoy, en el estadio Monumental ante Rosario Central.

“No creo que empiece un torneo nuevo. Nosotros tenemos una ventaja y hay que ver si los de atrás se acercan, hay que ver los resultados de los demás”, dijo el ‘Mellizo‘ apenas finalizado el encuentro en el Tomás Ducó.



Del penal en contra sobre la hora por una falta del arquero Agustín Rossi sobre Daniel Montenegro, el DT opinó: “Estaba lejos, la verdad es que no lo vi”.

“Lo único cierto es que Huracán tuvo el penal y nos empataron, pero en general creo que Boca estuvo bien defensivamente, siempre estuvimos bien parados. Ellos no generaron situaciones y menos todavía después de nuestro gol”, agregó.



Para el entrenador, “la diferencia entre los de arriba y los de abajo no existe, es mínima”, y recordó el empate de Sarmiento ante River y el triunfo de Aldosivi sobre San Lorenzo. “A veces los rivales se meten atrás y es difícil”, ejemplificó.

De cara al final del torneo, Guillermo adelantó que será campeón “el que mejor juegue” y aclaró que “todos los que están en Boca saben convivir con la presión, no es algo nuevo para nadie que se ponga esta camiseta”.



También dijo que Fernando Gago “hizo un buen partido”; adelantó que evaluarán el estado de Ricardo Centurión para decidir su eventual inclusión en las próximas fechas; y anticipó que su trabajo ahora “pondrá énfasis en lo futbolístico, porque en lo anímico ya todos saben lo importante que es llegar bien de la cabeza”.

“No estamos cómodos”



El defensor de Boca Gino Peruzzi reconoció que su equipo no está pasando por un buen momento futbolístico y expresó que ‘no nos estamos sintiendo cómodos‘, tras el empate ante Huracán en Parque de los Patricios.



El agónico empate del Globito caló hondo en el ánimo del puntero del campeonato y Peruzzi admitió que ‘no estamos jugando bien‘.

El defensor rescató, empero, que ‘se nos vienen cuatro finales y no importa lo que hagan los demás. Sigue dependiendo de nosotros‘.

Por último, declinó opinar sobre la polémica jugada del penal del arquero Agustín Rossi sobre el Rolfi Montenegro sobre la hora: ‘No la vi bien. Prefiero no hablar‘.