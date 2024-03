Racing, con el ánimo por las nubes tras haberse adjudicado el fin de semana el clásico de Avellaneda, visitará hoy a Platense, de floja campaña, en un partido válido por la Zona B que será uno de los tres que darán inicio a la octava fecha.

El encuentro se jugará este viernes a partir de las 21.15 en la cancha de Platense, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.

La "Academia" tiene 13 puntos en la Zona B, seis menos que Godoy Cruz (19) y dos por debajo de Estudiantes (15), y es gran candidato para avanzar a los cuartos de final.

Su rival, Platense, es la contracara con seis unidades y una racha de dos empates y dos derrotas que terminaron con el ciclo de Sebastián Grazzini como DT. El "Calamar" será dirigido por la dupla integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, desvinculados hace 10 días de Atlético Tucumán.

Los otros dos partidos de hoy son: Banfield - Riestra (de la Zona A, a las 21.15) y Tigre - Central Córdoba (Zona B, a las 19.00).

Ayer al cierre de esta edición jugaban: Gimnasia vs. Instituto, Huracán vs. Rosario Central e Independiente Rivadavia vs. Barracas Central.