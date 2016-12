Con su habitual timidez y sencillez, Bruno Lima, a sus 20 años, recibió anoche su galardón como "El deportista del año 2016', premio que entregó una vez más DIARIO DE CUYO y que tuvo su gran fiesta en el "Centro de Convenciones Barrena Guzmán'.



El voleibolista se coronó como el más destacado en la elección que realizó la pasada semana el jurado de especialistas y así cerró un año inolvidable para él donde fue el opuesto titular de la selección argentina de vóleibol en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



A la máxima reunión del deporte sanjuanino acudieron diversas autoridades provinciales encabezadas por el gobernador, Sergio Uñac, como también el director de DIARIO DE CUYO, Dr. Francisco B. Montes. Una gran cantidad de público dijo presente en la gala, que tuvo su cuota de humor con el unipersonal de "Eber Ludueña'.

Una fija Cada vez que hay un año de Juegos Olímpicos, el máximo premio queda para un sanjuanino que estuvo en el máximo acontecimiento deportivo: Jorge Elgueta en 2004, Pablo Tabachnik en 2008 y Gonzalo Tellechea en 2012.

El triplicado de alegrías para Lima se extendió debido a su victoria en la terna de vóleibol, ser el más votado por los lectores en la primera etapa del premio con 2.286 sufragios quedandose con "el más popular' y la distinción máxima que se adjudicó con 27 votos.



En este caso, dejó relegado al segundo lugar a otro olímpico como el rider de bicicross Gonzalo "Chalo' Molina con 13 votos y al jugador de la selección argentina de fútbol Emmanuel Mas con 12.





SU GRAN AÑO



"Lo único imposible es aquello que no intentas". Esa es la frase de cabecera con que Bruno Lima se hizo paso en un 2016 de película para el jugador de Obras UDAP.



El hijo de papá Sergio y mamá Mariela, redondeó una temporada soñada. Contó con la "bendición' de un fuera de serie como el técnico Julio Velasco.



"El pibe tiene talento, pero no hay que volverlo loco. Hay que dejarlo ser y no cargarlo de presión", lo elogió el entrenador argentino cuando Bruno se encaminaba a ser el opuesto titular de la albiceleste en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.



Se ganó su lugar en el sexteto inicial contra todos los pronósticos y cumplió en su rol, dándole oxigeno al ataque argentino cuando el principal goleador, Facundo Conte, era asfixiado por el bloqueo adversario. Lima vivió a sus dos décadas de vida lo que muchos nunca pueden conseguir: disputar un Juego Olímpico.

2 Las veces que un voleibolista se adjudicó el premio mayor de "El deportista del año'. La anterior ocasión fue con Jorge Elgueta, en el 2004 y también surgido en Obras.



" Siento que esto es un sueño. Me lo gané con mucho esfuerzo y sacrificio, pero no caigo", destacó el sanjuanino, quien este año resultó la revelación de la Liga Argentina de vóleibol, aunque en este caso jugando en la posición de receptor-punta.



Lima comenzó su relación con el vóleibol dese chiquito porque "era muy inquieto" y así siguió los pasos de sus hermanos, Mauro y Germán. Ingresó en la Escuela de vóleibol de Obras con apenas 6 años, el club donde se haría un nombre su tío Federico, compañero en grandes equipos de Obras de los "90.



Uno de sus grandes amigos en este deporte es Matías Sánchez, el armador de Obras UDAP y con quien transitó casi por completo el camino de las selecciones juveniles.



"Es tímido con la gente que no conoce. En confianza, es muy gracioso", lo definió el hijo del Yeyo Sánchez, actual DT de ambos en el club de La Gotita.



El 9 de agosto pasado, en el Maracanazinho, Argentina dio el máximo golpe en los últimos tiempos al vencer 3-1 en la fase de grupos al por entonces campeón olímpico, Rusia. Con su amado número 12 en el pecho y la espalda de la camiseta, Bruno se convirtió en la máxima figura del partido con 18 puntos.



"Estos son los Juegos Olímpicos y hay que darlo todo", resumió Lima, tras ganarle Argentina a Rusia apenas por tercera vez en la historia.



El final del sueño en Cuartos de final ante los locales, a la postre los nuevos reyes olímpicos, marcó para Lima una gran tristeza. "Cada vez que me acuerdo del partido me da bronca", contó de regreso a San Juan en la sección "La trastienda' de Diario de Cuyo.



Una escoleosis en la espalda lo tuvo complicado en el arranque de esta nueva Liga Argentina y debió ser paciente para curarse de la mejor forma. Ya recuperado, se convirtió en piedra basal de este Obras que por ahora no encuentra la regularidad que pretende en la Liga. Para él este 2016 será imposible de olvidar y anoche tuvo su broche de oro.