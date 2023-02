River Plate apeló a la practicidad y eficacia en la pelota detenida para llevarse un importante triunfo como visitante de Tigre, por 1-0, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de fútbol.

El millonario sumó el tercer éxito en el ciclo, sobre cuatro presentaciones, a partir de un cabezazo de Leandro González Pírez (St. 34m.), cuando el cotejo parecía encaminarse hacia una igualdad.

La solvencia del arquero, Franco Armani, la versatilidad de Milton Casco y el criterio de Enzo Pérez en el quite y la distribución le permitieron a River sumar de a tres, ante un adversario que jamás claudicó en su propuesta, aunque no estuvo fino como en otras tardes. Porque River lo presionó desde el comienzo y obligó a cometer errores en la salida a un "Matador" que no mostró precisión en los pies de Prediger ni en los de Menossi.

Por eso, a pesar de no haber generado situaciones claras, el equipo de Demichelis lucía mejor y asomaba dominador en ese bloque inicial de 30 minutos. Tigre recién empezó a reacomodar líneas pasada la media hora, con Facundo Colidio como eje para las maniobras ofensivas.

En el segundo período, en tanto, el equipo "millonario" continuó ejerciendo un dominio territorial. Sin embargo, pasados los 20 minutos, el equipo visitante aflojó en el ritmo y el encuentro parecía ingresar en el terreno de la conformidad para uno y para otro.

Pero sobre los 34", "Nacho" Fernández mandó un tiro de esquina, Enzo Pérez peinó en el primer palo y por el segundo y en soledad apareció González Pírez, quien se arrojó casi en palomita para convertir y someter a Gonzalo Marinelli.