Por el cese de actividades por la pandemia de coronavirus, AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) llegaron a un acuerdo para que los clubes puedan extender los contratos de sus jugadores por seis meses hasta fin de año y, de esa manera, brindar una alternativa para mantener las fuentes de trabajo para los deportistas.

El acuerdo, que lleva la firma tanto de Claudio Tapia -presidente de AFA- como de Sergio Marchi -Secretario General de FAA- tiene como una de sus misiones principales "posibilitar el mantenimiento de las fuentes de trabajo de un gran número de futbolistas, cuyos contratos tienen como fecha de finalización el 30 de junio de 2020".

En concreto, la disposición establece que "se habilita en forma excepcional la posibilidad de que los clubes de fútbol asociados a AFA y los/las futbolistas celebren contratos de trabajo por un plazo mínimo de seis meses".

Para ello, los contratos deberán suscribirse en el mes de julio de 2020 y tener como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020, como mínimo.

Cabe destacar que, de todas maneras, la disposición no es obligatoria y será potestad de los clubes y jugadores acordar las extensiones por el plazo excepcional si así lo desean.

Por otro lado, la última disposición del acuerdo habilita también la posibilidad de disputar partidos durante el receso de verano, si es que el defasaje del torneo es tal que así lo requiera para finalizar las competiciones que puedan llegar a iniciarse de aquí a fin de año.

La medida también alcanza a los futbolistas que están en condición de préstamo, aunque restaba una aclaración que no terminaba siendo un tema menor: ¿era una extensión o contaba como un segundo préstamo?

En caso de que se extienda un préstamo, será considerado como una prolongación y no como uno nuevo. No era un tema más debido a que luego del segundo préstamo, el club está obligado a comprar al jugador o bien el futbolista debe volver a la institución dueño de su pase.

La Conmebol abrió la presentación de candidatos a albergar las definiciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana por las próximas tres temporadas (2021, 2022 y 2023). Y en el primer día de apertura, los clubes argentinos apostaron fuerte: River, Boca, Independiente, Racing y el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, se postularon para tener la final del certamen continental más importante. Y también ofrecen sus escenarios para la Sudamericana, ítem para el que se agregaron San Lorenzo y el estadio Único de Santiago del Estero.

Claro que no son los únicos aspirantes: Arena do Baixada (Curitiba), el Beira Río (Porto Alegre), Arena do Corinthians y el Morumbí (San Pablo), el Nacional de Santiago de Chile y el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil hicieron llegar a la sede de Paraguay sus candidaturas, a la espera de la resolución, que lleva su tiempo. La entidad realiza un estudio pormenorizado de varios ítems antes de ungir a los acreedores de las dos grandes fiestas del continente.

Vale resaltar que la puja será intensa. La Confederación evaluará, entre otros rubros, capacidad, iluminación, espacio en la zona mixta, ubicación del VAR; alojamientos y caminos de los micros que trasladan a los dos equipos, locación ideal para el Fan Fest, etcétera.

Para la edición 2020 de los torneos, el Maracaná de Río de Janeiro fue seleccionado para la Libertadores, y el Mario Kempes, para la Sudamericana. Ambos certámenes hoy se encuentran en suspenso por la pandemia de coronavirus. Tras la última reunión del Consejo Directivo de la Conmebol, se acordó poner a setiembre como posible mes de la vuelta de la actividad.



Lejano

El presidente de River, Rodolfo D"Onofrío, se refirió a la vuelta del fútbol y fue cauto: "El fútbol es una actividad que da trabajo y es un enorme entretenimiento, pero hay otras prioridades. Se dará en el momento adecuado de acuerdo a la Salud", afirmó.