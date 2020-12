"Con la misma fuerza". El eslogan de la 39ª Vuelta ciclística Internacional a San Juan gráfica a la perfección lo que se vendrá en enero del 2021. Es que la competencia más importante de Sudamérica se desarrollará en San Juan desde el 24 al 31 de enero bajo protocolos sanitarios pero con la misma fuerza y la misma pasión que despierta esa disciplina por estos pagos.



Con apenas cuatro meses de organización, la Vuelta a San Juan estuvo en duda debido a la pandemia mundial. Pero aún así, la ronda cuyana que lleva cinco años siendo de carácter internacional, logró mantener el rango UCI Pro Series, categoría que es la segunda en importancia en el calendario mundial de la Unión Ciclista Internacional y que solo la ubica por debajo de las competencias World Tour como lo son el Tour de Francia, la Vuelta de España y el Giro de Italia. "Estuvimos cuatro meses pensando en este día, trabajamos mucho para poder organizar esta edición siempre priorizando la salud de todos", expresó Jorge Chica, secretario de Deportes en la presentación de la Vuelta.



Con un pelotón de lujo que tendrá menor cantidad de equipos con respecto al año anterior y muchos cambios, San Juan abrirá el calendario Pro Series teniendo en cuenta que el Tour de California no se realizará, por eso la Vuelta será el puntapié para los equipos europeos que se librarán unos días del invierno europeo y bajo las altas temperaturas sanjuaninas intentarán llegar de la mejor forma al segundo semestre del 2021 donde apuntan los principales objetivos de la temporada, ya sea el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta de España.



Con 25 equipos (4 World Team, 4 Pro Teams, 8 Continentales UCI y 9 selecciones nacionales) y 8 etapas, la Vuelta más importante del Continente mostrará variantes con respecto al año anterior. No habrá jornada de descanso, no se correrá en la avenida de Circunvalación y el público si bien podrá ver la carrera desde el costado de la ruta por donde transite el pelotón, no podrá acercarse a los ciclistas en los puntos de largada y llegada, que esta vez será en lugares cerrados y bajo estrictos protocolos. En eso, el Circuito San Juan Villicum en Albardón acaparará la mayoría de las etapas con el arribo de cinco etapas allí, pero también habrá una llegada en el embarcadero de Punta Negra, la reina que culminará en El Colorado y la contrarreloj individual que culminará en el velódromo "Vicente Chancay" que se construye en Pocito.



Ciclistas de renombre mundial que acostumbran a ser figuras en las tres grandes clásicas del mundo y que hasta hace unos años eran una utopía para los fanáticos sanjuaninos que solo podían verlos mediante la TV, serán quienes animen la Vuelta: el británico Chris Froome (Israel Star Up Nation), el eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe), el portugués Joao Almeida y el colombiano Álvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) o el italiano Elia Viviani (Cofidis), el español Oscar Sevilla (Team Medellin) o el italiano Filippo Ganna (Selección de Italia), más los argentinos Eduardo Sepúlveda y Maximiliano Richeze, serán parte del glamoroso pelotón que recorrerá las rutas sanjuaninas.



Si bien los sanjuaninos serán los privilegiados que podrán vivir de cerca la Vuelta, los aficionados del mundo entero la seguirán en vivo ya sea por el streaming del Gobierno de San Juan o las transmisiones de ESPN y Europort. El fanatismo y el amor que muestran los sanjuaninos por la Vuelta llegará a más de 180 países del mundo. En la edición pasada mediante el streaming oficial la siguieron más de 1 millón de espectadores, en tanto que ESPN que la transmitió para toda Latinoamérica llegó a 2,5 millones de hogares y la cadena Eurosport llegó a los 6,6 millones de visualizaciones en todo Europa, sin contar a Global Ciclyng Network y Sky New Zeland que se sumaron a la transmisión.