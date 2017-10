Cauceteros. Candela y Gabriel se conocieron en una pista de atletismo, se enamoraron, entrenan juntos y ahora transitan los Juegos Binacionales en Córdoba.

Se conocieron gracias al atletismo y hoy disfrutan de una relación que crece al mismo paso que dan en la pista. Se trata de Gabriel Leiva y Candela Agüero, dos atletas cauceteros que se encuentran disputando los Juegos Binacionales.



Gabriel es quien comenzó primero con el atletismo hace seis años y hace unos tres, fue Candela Agüero quien se sumó. No pasó mucho tiempo para que ambos comenzaran a salir y a los pocos meses ya eran novios, tanto que ahora llevan 2 años y seis meses. "Está bueno que los dos hagamos el mismo deporte porque es una motivación para ir a entrenar. Además, en los torneos donde estamos lejos de la familia nos apoyamos mucho", contó Gabriel quien en estos Binacionales llegó para disputar 110 metros con vallas, 200 metros y 4x100.



"Así no se siente mucho la falta de la familia, los dos estamos siempre para apoyarnos y alentarnos. Nos tomamos el deporte de una manera muy profesional", expresó Candela, la chica de 17 años que hace salto en largo y triple.



Ahora para los dos vendrá una instancia difícil, porque ambos deberán decidirse si continúan con atletismo. Gabriel, además de atletismo, practica hockey sobre patines en Caucetera. Hizo todas las inferiores y está en categoría Pre Junior; en tanto que Candela practica hockey sobre césped. Los dos terminan este año la Secundaria y ambos ya piensan sus carreras universitarias: ella va seguir Fonoaudiología en San Luis y él estudiará Kinesiología en la Universidad Católica. Para eso, además de lidiar con la distancia, los chicos deberán elegir un solo deporte para poder llevar a cabo también los estudios. "Todavía no decidimos qué deporte dejaremos. Es una decisión difícil porque a los dos nos apasiona lo que hacemos", expresó Gabriel, quien por el momento, junto a su novia, aprovechan posiblemente el último Binacional que disputarán juntos.