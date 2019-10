A cinco días del gran desquite en la Bombonera, Boca y River adelantan hoy sus partidos de esta 10ma fecha por la Superliga, donde manda el xeneize y la Banda sigue escalando hasta hoy encontrarse tercero a cuatro puntos de su eterno adversario. Pensando en la revancha que depositará a uno de los colosos del país en la gran final de la Copa Libertadores, ambos equipos tendrá hoy formaciones repleta de habituales suplentes. Aunque no por ello serán dos partidos atractivos teniendo en cuenta que jugadores como por ejemplo Carlos Tevez se encuentran disponibles.



Boca recibirá Racing (21.10 horas, por Fox Sports Premium) buscando estirar su ventaja de líder del torneo donde manda con 21 puntos, producto de seis triunfos y tres empates. Viene de vencer a Defensa y Justicia por 1-0 y se enfrentará a un rival directo den la lucha por el título, ya que Racing (16), luego de un flojo inicio de campeonato, hilvanó una serie de cuatro triunfos y dos empates.



El entrenador boquense, Gustavo Alfaro, diagramó un equipo que tendrá al arquero Esteban Andrada (recibió un solo gol en el torneo local) como único titular confirmado para el superclásico del martes, mientras que el resto son jugadores que buscarán ganarse un lugar y otros que son conscientes de que su lugar está en el banco de suplentes.



En ese contexto, Boca cambiará la defensa completa, en el mediocampo estará Nicolás Capaldo, quien no puede jugar ante River por haber sido expulsado en el partido de ida que los de Núñez ganaron por 2-0.



En Racing, el "Chacho" Coudet repetirá la formación que le ganó hace dos semanas a Aldosivi antes del receso por la fecha FIFA, pese a que está recuperado de una lesión muscular el zaguero Alejandro Donatti, quien será suplente. La Academia sabe que está ante una buena ocasión, ya que de ganar se acercará a la cima, y además Boca no le opondrá su máximo potencial.



River visitará mañana a Arsenal (19 horas por TNT Sports Premium) con un equipo integrado por suplente. Nada más importante para el River de Marcelo Gallardo que la revancha ante Boca y la posibilidad de conseguir el pase a la final de la Libertadores 2019 ante Flamengo o Gremio de Brasil en Santiago de Chile el próximo 23 de noviembre.



Por eso, visitará hoy a Arsenal con el llamado "equipo alternativo" aunque nombres como Ignacio Scocco, Lucas Pratto, Lucas Martínez Quarta (el único que jugaría ante Boca) y el colombiano Jorge Carrascal provocan la envidia de la mayoría del resto de los equipos de la Superliga. El caso de Juan Fernando Quintero también se encuentra en estudio para darles minutos esta jornada en Sarandí.



Arsenal, con Sergio Rondina como entrenador, está noveno en la Superliga necesitado de encontrar un equilibrio, ya que suma cinco triunfos y cuatro derrotas. dos de ellas ante San Lorenzo y Racing.

Esperando la vuelta de la Copa, Boca recibe a Racing y River visita a Arsenal.