Liquida. Lionel marcó el tercero ante los holandeses con este derechazo. El rosarino sumó su 41er triplete con la camiseta del Barcelona.

Lionel Messi protagonizó una jornada para el recuerdo: se despachó con tres goles en el estreno del Barcelona en la Champions League ante el PSV de Holanda (4-0), por el Grupo B.



Por tercera campaña consecutiva y quinta desde que está en el primer equipo, el zurdo tuvo el honor de ser el primero en marcar para el club catalán en la máxima competencia europea.



El primer tanto fue una obra de arte. La Pulga se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área cuando el reloj marcaba la media hora inicial del compromiso. Acomodó la pelota y apenas precisó de dos pasos para darle impulso a su remate de zurda, que se colgó del ángulo superior izquierdo del arquero Jeroen Zoet, quien no pudo siquiera acercarse a la pelota a pesar de su esforzado vuelo.



A los 77 minutos, el argentino tomó de primera con la cara interna de su pie un pase de volea de Ivan Rakitic y estampó el balón contra el segundo palo.



El tercer grito llegó cuando restaban apenas tres minutos para el final: Luis Suárez habilitó entre líneas a Leo y este definió de derecha ante la salida del portero. Dembelé anotó el restante gol para los catalanes.



Con este hattrick, el rosarino se convirtió en el tercer jugador en marcar en 14 Champions League consecutivas junto con Raúl González (15) y Ryan Giggs (16). Además es el máximo goleador en torneos internacionales contra equipos holandeses con nueve gritos. Es la tercera vez que Leo arranca con un triplete en una Champions League (13/14 al Ajax holandés y 16/17 al Celtic escocés).



El sueño de la quinta no es sencillo. Es evidente que Messi, tras ganar la Liga, no se conforma con cuatro Champions.



En total, suma 48 tripletes en toda su trayectoria: 41 los firmó con la camiseta del Blaugrana y 7 en la Selección argentina.



En tanto, con estos alaridos, el rosarino se acercó a Cristiano Ronaldo, que por el momento es el máximo goleador de la historia de la Champions. El lusitano, quien esta temporada desembarcó en la Juventus italiana, suma 120 goles, mientras que Lionel acumula 103. El podio histórico lo cierra por ahora el español Raúl González bastante más atrás con sus 71 gritos. Messi, en diálogo con Radio Catalunya, había señalado que "este año toca la Champions" y todos los seguidores del conjunto culé se ilusionaron con semejante frase. "Venimos de tres años quedando afuera en los cuartos de final y la última vez fue la peor de todas, porque llegábamos con un resultado a favor y por cómo se dio el partido ante la Roma". Por eso, ayer empezó a cumplir...

"Messi es tan increíble que hace cosas extraordinarias, y las convierte en rutinarias".

ERNESTO VALVERDE -&nb sp;DT Barcelona

A la cancha el tricampeón y CR7



Hoy continuará la primera fecha de la Champions League, con varios partidos atractivos. Los platos fuertes llegarán a partir de las 16. A esa hora se producirá el debut copero de Cristiano Ronaldo en Juventus: será nada menos que en España, ante el Valencia. En el Santiago Bernabéu empezará la defensa del tricampeonato del Real Madrid: ya sin CR7 pero con la misma base que lo llevó a la gloria, los merengues recibirán a la Roma, que contará con Federico Fazio de titular. Además, el Manchester City recibirá al Lyon. Con Agüero en duda y Otamendi entre los titulares, el equipo de Guardiola buscará de entrada mostrar sus dotes de firme candidato. El otro equipo de la ciudad, el United de Mourinho, irá a la cancha del humilde -en este contexto- Young Boys suizo. Por último, y en silencio, el Bayern Munich iniciará su camino en esta Champions frente al Benfica, que es el equipo con más argentinos en esta edición de la ex Copa de Europa.