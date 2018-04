A fondo. Santiago Gambetta venía desarrollando un muy buen trabajo hasta que un error del binomio hizo que el Citroën terminara en una zanja.

El sanjuanino Santiago Gambetta no pudo culminar ayer la primera fecha del Campeonato Chileno de Rally, ya que se pasó de largo en una curva y su auto quedó atascado. Fue en el último tramo del Rally de Concepción, que lo dejó con gusto amargado porque venía cuarto en su divisional, la R3.



La idea era poner todo en cada especial para acortar diferencias y buscar subirse al podio. Así fue el plan de carrera del domingo, al inicio de la segunda y última etapa del Rally de Concepción.



El binomio eligió un compuesto de neumático más duro que no le cayó bien al Citroën (reglamentariamente no se puede cambiar por gomas más blandas hasta la próxima fecha). Así, las PE9 y 10 lo mantenían al sanjuanino en el cuarto lugar de la categoría, pero la PE11 fue la que decretó el fin de la competencia. Una pasada en una curva del especial Chivilingo-Pelún de 17,16 km, dejó el auto atascado en una zanja y no hubo posibilidad de sacarlo para continuar en carrera, por lo que debieron abandonar en esta fecha inicial del campeonato, cuando quedaba solo un prime para terminar la competencia.



"Abandonamos en el penúltimo tramo marchando en la cuarta posición. Una mala interpretación en la hoja de ruta provocó que siguiéramos de largo en una curva y nos quedamos atascados en una zanja, cuando ya quedaba poco para terminar el tramo e incluso la carrera", indicó el campeón de la R2 Lite del año pasado, luego de intentar infructuosamente, junto a su navegante, sacar de esa posición al Citroën para continuar en carrera. "Ya pensamos en la próxima fecha y trataremos de olvidarnos de esta carrera. Tenemos que seguir trabajando y en la próxima carrera intentaremos revertir este fin de semana y poder subir al podio", añadió el piloto.



La próxima fecha del campeonato será el Rally de Los Ángeles, que se disputará del 25 al 27 de mayo.