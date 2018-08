Joyita. El wing Bautista Delguy fue la aparición más rutilante en Jaguares esta temporada y ese gran rendimiento lo llevó a ganarse un lugar en Los Pumas. A sus 21 años, debutará en el Championship en Durban.

La dinámica del deporte súper profesional, como es el caso del rugby, hace que lo que hasta menos de dos meses parecía "muy lejano" hoy sea una realidad. La salida intempestiva de Daniel Hourcade como entrenador de Los Pumas y el arribo de Mario Ledesma (dejó la conducción de Jaguares) es un claro ejemplo. Y en ese sentido, este mediodía argentino (12.05 por ESPN) se producirá su debut como DT en la lejana Durban nada menos que contra Sudáfrica, abriendo la séptima participación albiceleste en el torneo con las potencias del Hemisferio Sur.



"El desafío es inmenso y estoy dispuesto a afrontarlo. Me preparé toda la vida para llegar hasta acá y por eso pienso dar lo mejor para que Los Pumas tengan lo más próximo a la excelencia. No será fácil, pero le vamos a poner todo con el grupo de trabajo que encabezo". Como en sus épocas de hooker, "Super Mario" dejó bien claro que el desafío de conducir al seleccionado le llegó en su mejor momento y, sobre todo, lo estaba esperando. Luego de retirarse hizo las bases en clubes franceses como el poderoso Stade Francés y luego fue el principal ayudante de campo de Australia en el mundial pasado. Su arribo a Jaguares a inicios de 2018 se pensó como el paso previo a tomar Los Pumas, pero nadie imaginó que fuera antes del Mundial en Japón del año siguiente. El desgaste con el plantel y los malos resultados de Hourcade en esta y la pasada temporada hicieron que todo se precipitara.



Argentina tiene su mira puesta en "Japón 2019" y por eso Ledesma quiere probar variantes. Le devolvió la capitanía a Agustín Creevy (la había tomado Pablo Matera) y dejó un mensaje claro pidiendo que Juan Figallo, quien milita en Europa y por eso estaba "excluido" de acuerdo a la reglamentación de la UAR, pueda vestirse de puma. Se supone que Chipi será el primero de varias "excepciones" ante la necesidad de encontrar variantes para un plantel que sigue teniendo el déficit de ser muy corto.



Sudáfrica en Durban espera a Ledesma y sus dirigidos. Rassie Erasmus transita su primer año como DT y los Springbooks buscan ganar un Championship por primera vez. Viven una etapa de recambio generacional y deberán desbancar para ese objetivo a unos tales All Blacks que otra vez son los claros favoritos.

Frases previas

MARIO LEDESMA - DT Los Pumas

"Más allá de que la preparación fue cortita y se hizo todo medio a las apuradas, fue una buena semana de laburo, con cosas nuevas, con ganas de ver cómo el equipo hace carne ese tipo de cosas que queremos hacer para cambiar un poco".

SIYA KOLISI - Capitán Sudáfrica

"Es vital comenzar con un buen resultado en este torneo. Ganar como locales es muy importante y sabemos que contra Argentina tendremos un duro desafío. Sin dudas, ellos vienen muy fortalecidos con la llegada del nuevo entrenador".

Cuyano: el San Juan, para recuperarse



El Cuyano de rugby, en su categoría más importante (Top 8), tendrá hoy la disputa en su totalidad de la 11ma fecha con cuatro juegos. El único club de la provincia, el San Juan RC, tendrá la chance de recibir a Peumayén (15.30) buscando un triunfo que nuevamente lo meta entre los cuatro mejores apuntando a estar en semifinales, algo inédito desde que se disputa esta competencia regional.



Mientras que por la Copa de Plata, el sólido líder, Universidad, visitará a San Jorge (15.15) y Huazihul, último en la tabla, recibe a Universitario (15).