Contracara. Advíncula y todo Perú celebra la clasificación mientras que Uruguay lo sufre detrás. Uruguay se fue invicto del certamen, al igual que Colombia.

El fútbol es así. Tan ilógico que todo puede pasar. "Los goles que no se hacen en el arco contrario, se pagan caro", dice un conocido refrán futbolero y eso lo padeció ayer Uruguay tras ser eliminado por Perú, equipo que enfrentará en semifinales a Chile, reeditando el "Clásico de las Américas" en la Copa América que se disputa en Brasil. Perú, dirigido técnicamente por el argentino Ricardo Gareca, derrotó a la Celeste en la definición por penales 5 a 4, tras igualar sin goles en los 90 minutos en el estadio Arena Fonte Nova, en Salvador, y fue arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio, que le anuló tres goles a Uruguay (dos de ellos a instancias del VAR).



En un primer tiempo parejo Uruguay contó con mayores opciones de gol pero no tuvo eficacia y encima padeció el protagonismo del Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR). Nández, en posición adelantada, envió un centro que conectó de Giorgian de Arrascaeta al gol, pero fue anulado por Sampaio. Perú, con prolijo traslado del balón pero sin profundidad, apenas asomó poco antes del cierre con un pase de Cueva a Paolo Guerrero que fue despejado. En el complemento salió mejor Perú, tuvo la pelota, se acercó al área rival pero no contó con chances claras de gol. Uruguay fue más y convirtió por medio de Cavani primero y Suárez después, pero ambos fueron anulados por el VAR. En los penales falló Suárez, Perú acertó y llegó a su tercera semifinal en las últimas cuatro ediciones (fue tercero en 2011 y 2015).

Gareca y su felicidad

El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, expresó su felicidad tras la clasificación. "Vi tranquilidad, más allá de una situación tan estresante como una ronda de penales. Los noté tranquilos, convencidos, pedían todos patear penales, eso es algo muy bueno y nos dejó tranquilos", explicó Gareca. El DT consideró que este tipo de victorias ayudan "para que uno se levante y empiece a alcanzar su nivel. Vamos a enfrentar a una selección de la jerarquía de Chile, y eso nos va a ayudar", agregó.



Del otro lado, el "Maestro" Tabarez, DT de Uruguay, se lamentó: "Por algo no pudimos ganar, equivocamos procedimientos. El trato de la pelota del mediocampo para adelante fue muy bueno pero no concretamos. Vinimos a ganar y no se pudo, pero hay que saber perder", expresó.