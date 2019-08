A jugarlo. Con sus 41 años, Fernando Rapallini tendrá su primer superclásico como árbitro. Además del referato forma parte de una empresa familiar relacionada a la construcción e implementación de piletas.

Aún se sigue hablando de lo que fue la inédita final de la pasada Libertadores en Madrid entre Boca y River, que coronó al equipo de Marcelo Gallardo. Y se habla no solo del lado ganador, sino de la vereda enfrente recuerdan ese momento imposible de olvidar por el dolor que generó. De hecho, ya hay varios protagonistas de ese desenlace que ya no están en los clubes. El domingo, desde las 17 horas en el Monumental, se toparán por primera vez luego de aquel encuentro. Y ayer se produjo una decisión clave: la designación del árbitro. A los 41 años tendrá su bautismo en los superclásicos Fernando Rapallini. El juez platense que pertenece a la Asociación Argentina de Árbitros deberá comandar un partido que puede ser el primero de una nueva trilogía si es que los eternos rivales se cruzan en las semis de esta Libertadores.



Como ya es habitual, la AFA designó a "dedo" al árbitro, en este caso Rapallini, quien debutó dirigiendo en Primera hace ocho años con el choque entre Godoy Cruz y All Boys. Su carrera hasta el momento lo pone como uno de los con mayor proyección y presente. De hecho, Rapallini estuvo presente en la reciente Copa América y es internacional desde el 2014.



"En el año 2000 ingresé en la AFA. Es un proceso largo y difícil el del arbitraje, además de ser muy vocacional. Si bien podés vivir de esto, hay muchos árbitros que tenemos una vocación paralela", reconoció en una entrevista Fefo, como lo apodan sus amigos.



El trabajo paralelo del juez platense radica en la empresa familiar. En pleno centro de City Bell, atiende (cada vez que el fútbol se lo permite, claro) un negocio de construcción y rediseño de piletas, además de venta de productos y accesorios para el agua.



En la actual Superliga, Rapallini ya dirigió a los dos equipos. Estuvo en el empate 1-1 entre River y Argentinos de la primera fecha en La Paternal, y también fue árbitro del duelo entre Boca y Patronato de Paraná en la segunda fecha, que terminó con victoria del "Xeneize" en condición de visitante.



El domingo será parte de un partido más que especial.

Antecedente

En el 2018, Rapallini fue el cuarto árbitro de la final entre Boca y River por la Supercopa Argentina que ganó la Banda 2-0, teniendo un fuerte cruce con el DT xeneize, Guillermo Barros Schelotto.