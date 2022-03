River prepara el partido del sábado contra San Lorenzo en estado de alerta por el brote de gripe que desde unos días afecta al plantel dirigido por Marcelo Gallardo (foto) y que ya le hizo perder dos futbolistas para el clásico del sábado. Es que Juan Fernando Quintero y Nicolás De La Cruz, los dos últimos afectados, volvieron a ausentarse de la práctica de este martes por la tarde y no estarán disponibles para enfrentar al Ciclón, en el Nuevo Gasómetro. La buena noticia es que los hisopados que se hicieron ambos confirmaron que no se trata de covid-19. Tras los contagios de días pasados, que ya afectaron a Paulo Díaz, Tomás Pochettino, Andrés Herrera y al Muñeco Gallardo, el foco está puesto no sólo en la recuperación de los últimos casos, sino que también cruzan los dedos para que no haya nuevos contagiados.