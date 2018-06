Al frente. Víctor Bertrán, de la UVT, intenta dominar ante la marca de Matías Fernández y Ezequiel Tamborindeguy, y la mirada del arquero Rodrigo Fernández, todos de Andes Talleres. El Trinitense ganó un partido apretado al mendocino.

No fueron todos triunfos sanjuaninos pero, los que se concretaron, terminaron siendo vitales para las posiciones en las dos zonas (A y B) de la Liga Nacional de hockey sobre patines.



Es que la tercera fecha del certamen nacional, que se desarrolló durante el fin de semana, dejó arriba de las posiciones a equipos de nuestra provincia. Por ejemplo, en la Zona A, UVT le ganó 5-4 a Andes Talleres de Mendoza y con eso lo alcanzó en la punta de las posiciones. Eso sí, el Granate inclusive tiene un partido menos jugado por haber cumplido fecha libre.



En el otro partido de la misma sección, Social San Juan logró un gran triunfo (7-6) de visitante ante Casa de Italia de Mendoza. En esta oportunidad, cumplió con fecha libre Concepción.



Por la Zona B, Valenciano, que el viernes le ganó con autoridad a Bancaria por 7-4, de visitante, se aprovechó que Murialdo de Mendoza cumplió con fecha libre y se escapó tres puntos arriba en las posiciones.



El que sigue sin levantar cabeza es Richet Zapata, que el domingo cayó en su cancha ante Banco Mendoza por 6-2.



La próxima fecha se jugará recién el domingo 1 de julio e incluirá estos choques: Social San Juan vs. UVT (adelantarán el viernes 29 de junio); Murialdo vs. Richet Zapata; Bco. Mendoza vs. Bancaria; Concepción vs. Casa de Italia.



En tanto, por la Liga Nacional A-2, los resultados de la tercera fecha de la ronda clasificatoria desarrollada durante el fin de semana (cuatro partidos el viernes y los otros cuatro el domingo) fueron los siguientes:



Zona A: Estudiantil 7-Huarpes 3 y Colón 2-San Martín de Mendoza 4.



Zona B: Lomas de Rivadavia 3-Banco Hispano 4 y Media Agua 4-Godoy Cruz de Mendoza 5.



Zona C: Olimpia 2-B´ Rivadavia 5 y Aberastain 4-Impsa de Mendoza 6.



Zona D: Caucetera 8-Unión 3 y Sarmiento 6-Bernardino Rivadavia de Mendoza 5.