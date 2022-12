Hasta el domingo pasado, solo en el ambiente del turf sanjuanino se sabía que había llegado a la villa hípica del Hipódromo de Rivadavia, un caballo que podía dar que hablar. Un par de entrenamientos, y dos partidas de 800 metros, realizadas en casi un mes de estadía en su nuevo hogar, permitieron al ojo clínico de los cuidadores darse cuenta que Perfect Smile, el zaino negro de seis años, que había adquirido el stud El Sadat, iría a San Luis, a debutar en la región con muchas chances.

Su entrenador Juan Manuel Luna, no quedó conforme con la primera partida, porque empleó un tiempo de 50 segundos. "Un caballo para pelear un clásico debe andar en los 48 segundos", confió el experimentado cuidador que inscribió a dos de sus pensionados en el clásico Jorge Laffue, el segundo en importancia que se disputa en el Hipódromo de La Punta, San Luis. Aparte de Perfect Smile, llevó a Overlord, un pingo ya aclimatado al calor cuyano, guapo y peleador.

"Cuando me dijo el patrón que lo había comprado, me entusiasmé", contó Luna, quien por inquietud de otros propietarios venía siguiendo al caballo que es medio hermano por parte de padre de Will Smith, el caballo ganador del 'Sarmiento' de 2020. "Lo trajimos y enseguida nos dimos cuenta que era hiperactivo. No le gusta estar encerrado en el box", explicó Luna.

"Se adaptó rápido y después de varearlo bastante, porque le gusta, lo probamos. La primera tirada fue lenta, y no me gustó. Pero en la segunda hizo 47s7, Overlord venía marcando 47s9; así que le dije al dueño que teníamos un caballo para ir a ganar la carrera", agregó el hombre que este año ganó el clásico Patrono Santiago, en Mendoza, con Constanzo, que fue segundo en el Sarmiento, y que luego del San Jerónimo, corrido en octubre en Córdoba fue retirado de las competencias.

Perfect Smile se suma a Constanzo y Asiatic Till, entre los ganadores de clásicos regionales en el año.

Como su hijo Joaquín venía montando a Overlord, Luna decidió que Emanuel Sosa condujera a Perfect Smile. El joven jockey lo llevó dos terceras partes de la carrera (1.800 metros) tercero a dos cuerpos de quienes marcaban el ritmo, para atacar en el recto final, mientras que Overlord atacó desde atrás. El resultado, 1-2 de los caballos que entrena Luna. "Emanuel y Joaquín tuvieron mucha paciencia para conducirlos", remató el entrenador.

Con un clásico en el bolsillo, la pregunta del millón era que sería del futuro del caballo, a lo que Luna respondió que ya tienen planificado con el propietario del stud El Sadat, de presentarlo el 20 de febrero del año próximo en el que se considera el 'Pellegrini' de Cuyo, el clásico Vicente Dupuy, que otorgará 5 millones de pesos al ganador.

Perfect Smile, hijo de Sigfrid y Perfect Sunrise, impacta por su presencia. 475 kilogramos de músculos, habituados a correr seguido, desde agosto de 2019 corrió 32 veces, cinco triunfos en San Isidro, dos segundos, cuatro terceros, dos cuartos y cuatro quintos puestos. Entró en la mitad de su campaña entre los cinco primeros.