Mientras se espera que Lionel Messi sea parte de los amistosos de la Selección argentina en Estados Unidos, Lionel Scaloni recibió una mala noticia de cara a los encuentros ante El Salvador y Costa Rica: se lesionó Paulo Dybala y no podrá ser parte de los convocados.

La cuenta oficial de la Albiceleste confirmó que el futbolista de la Roma sufrió una pequeña lesión en el aductor de su pierna derecha, por lo que será baja de la citación para la fecha FIFA de la próxima semana.

La Joya es el segundo jugador seleccionado por Scaloni que se baja a último momento. El primero fue Marcos Senesi, quien sufrió una molestia muscular jugando para Bournemouth. En su lugar el entrenador citó a Nicolás Valentini, de Boca.

Otro de los lesionados que no pudieron entrar en los planes del seleccionado fue Marcos Acuña. Sevilla informó que el Huevo tuvo una lesión miofascial en el recto anterior del muslo izquierdo y, aunque no confirmaron la fecha de su retorno, iba a llegar con lo justo a los amistosos por lo que no fue ni siquiera convocado.

Lionel Messi tiene una lesión y podría perderse partidos de la Selección

El 10 argentino está en duda para los encuentros ante El Salvador y Costa Rica por una molestia física. “Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”, informó el Inter Miami.

Además, el comunicado confirma la baja del capitán de la Selección argentina para el partido de Las Garzas ante el DC United por la MLS y agrega: “La disponibilidad de Messi será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”.

Los amistosos de la Selección argentina en marzo

Argentina vs. El Salvador / Viernes 22 de Marzo / Estadio: Lincoln Financial Field Argentina vs. Costa Rica / Martes 26 de Marzo / Estadio: Coliseo, Los Ángeles

