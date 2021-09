Se llama Felipe Barrios Bustos, es oriundo de Rancagua y ayer corriendo la final del TC 2000 logró su primer podio desde que corre en la categoría. El piloto a bordo de Renault Fluence, escoltó al oriundo de Pinamar Jorge Barrio, en tanto que tercero culminó el cordobés Eugenio Provens (Toyota).

"Es mi primer podio en el TC2000 y mi primer podio en Argentina, no me olvido más de San Juan. Corrí en el TC2000 chileno y hace dos años que estamos sin actividad por eso tuve que venir acá porque sino me quedaba sin competencia. Mi idea es consolidarme en esta categoría", comentó quien comenzó a los 7 años en los fierros y que a los 16 se subió a un auto de Turismo. El chileno se considera un apasionado por San Juan y se despachó en elogios para el trazado albardonero en el que corrió ayer por primera vez: "Es un circuito hermoso, es un placer venir a correr acá en este asfalto que no tiene ninguna imperfección y con la infraestructura que tiene también, es impresionante. Estoy tremendamente feliz de estar acá", expresó el oriundo de Rancagua.

En tanto que por la séptima fecha de su torneo de la Fórmula Renault 2.0, corrida a 15 vueltas, también ganó Jorge Barrio, escoltado por los cordobeses Isidoro Vezzaro y Mateo Polakovich.