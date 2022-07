La 13ra fecha del torneo local de hockey sobre patines (en varones), denominado "80° Aniversario de la FSP", tendrá hoy un cierre a pura emoción ya que se presentarán la mayoría de los equipos que luchan en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El solitario líder Lomas de Rivadavia será local de Richet Zapata y, de ganar, sacará mayores diferencias al frente de la tabla. Es que su escolta Concepción cumplirá con libre, mientras que Valenciano y UVT (tercero y cuarto) se enfrentan entre sí. Por ahora Social es el único que subió.

Todos los partidos de esta noche comenzarán a las 21.30, en primera división, y ésta es la programación: Aberastain vs. Huarpes, SEC vs. Banco Hispano, Lomas de Rivadavia vs. Richet Zapata, Valenciano vs. UVT y Estudiantil Sub-23 vs. Bancaria. En la oportunidad, Concepción cumple con fecha libre.

Los resultados registrados el pasado miércoles, cuando se inició la fecha, son los siguientes:

Colón 6 (Nicolás Rodríguez -2-, Gabriel Rosales, Tomás Caruso, Leandro Fernández y Matías Salinas) - Media Agua 3 (Emiliano Risueño -2- y Germán Moreno).

Médano de Oro 2 (Franco Vargas y Mauricio Fullana) - Sarmiento 10 (Santiago Díaz -6-, Gonzalo Reus -2-, Gabriel Nievas y Tobías Martin).

Social San Juan 6 (Juan Travasino -3-, Mauricio Montaño -2- y Facundo Peralta) - Unión 3 (Martín Illanes -2- y Martín Ginestar).

Estudiantil 4 (Lucas Bridge -2-, Fernando Albarracín y Albano Martinazzo) - Bº Rivadavia 4 (Javier Salguero -2-, Abel García y Franco Fernández).

Olimpia 3 (Federico Pena, Francisco Bielsa y Lucas Tabarelli) - Caucetera 2 (Gonzalo Sesé y Francisco Giménez).