El seleccionado argentino de fútbol, sin su estrella Lionel Messi, se enfrentará hoy con el de Chile, en un partido amistoso que se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos, y será su primera presentación luego de la Copa América de Brasil. El encuentro se jugará desde las 23 hora argentina en el estadio Memorial Coliseum, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California (con capacidad para 77.500 espectadores), y será televisado por la señal de cable TyC Sports. De cara a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, el DT argentino, Lionel Scaloni, probará distintos jugadores que no han sumado minutos con la camiseta nacional y les dará minutos a otros con mayor experiencia, pero siempre manteniendo el sistema de juego 4-3-3, su esquema preferido.



En la lista de Scaloni, además de la de Messi (a quien una lesión le impidió debutar en la Liga de España con su equipo, Barcelona), se destacaron las ausencias de Sergio Agüero y Ángel Di María, a la vez que sobresalió la presencia de Marcos Rojo y la citación inicial de jugadores como Leonardo Balerdi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Figal y Alexis Mac Allister. Esteban Andrada atajaría ante Chile y Agustín Marchesín frente a México, y el arquero de River Franco Armani se quedaría al margen de ambos amistosos por una molestia muscular.



Argentina culminará su gira por Estados Unidos el martes próximo cuando desde las 23 se enfrente al seleccionado mexicano que dirige el rosarino Gerardo "Tata" Martino, en un encuentro que se jugará en el estadio Alamodome, ubicado en la ciudad de San Antonio, Texas.



El partido despierta expectativas entre los "aztecas" por ser el primero de Martino contra la selección argentina, a la cual dirigió entre el 12 de agosto de 2014 y el 5 de julio de 2016.



Por su parte en Chile, dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda, para este primer partido tras la Copa América la principal novedad pasa por el regreso del arquero Claudio Bravo tras casi dos años.



La presencia del ex futbolista de Barcelona de España es el dato saliente de una nómina en la que no aparecen varios peso pesado.

Historial

El historial del clásico contra Chile general marca 86 enfrentamientos entre ambas selecciones, donde el equipo argentino ganó 57 veces, y convirtió 183 goles. Mientras que La Roja festejó sólo 6 veces, y convirtió 70 goles. Empataron 23 veces. Es decir, la "Albiceleste" lleva una diferencia a favor en el historial de 51 partidos.