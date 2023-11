El seleccionado argentino, líder con puntaje ideal de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, recibirá hoy en la Bombonera a su par de Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, por la quinta fecha. El último partido de los campeones del mundo en 2023 en casa se disputará desde las 21 en el estadio de Boca Juniors, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y será transmitido por la TV Pública y TyC Sports.

Con la presencia del capitán Lionel Messi, flamante ganador de su octavo Balón de Oro, la "Scaloneta" pondrá en juego el invicto en una nueva edición del legendario clásico del Río de la Plata. La vuelta de la "albiceleste" a la Bombonera tendrá varios condimentos ya que, además de la presencia del "Loco" Bielsa en el banco de suplentes visitante, será la última presentación del año de los campeones del Mundo en el país antes de cerrar la actividad con el clásico del próximo martes ante Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro.

También podría ser la última vez que Ángel Di María, quien regresó a la convocatoria luego de la lesión, vista la camiseta del seleccionado nacional en un partido oficial en nuestro país. El ídolo rosarino reiteró que dejará el seleccionado después de la Copa América que se jugará el año que viene en Estados Unidos y antes de ese evento no habría partidos en suelo argentino.

Argentina podría igualar el mejor arranque histórico en Eliminatorias si llega a la quinta victoria.

Del otro lado también habrá un retorno importante ya que el delantero Luis Suárez fue llamado por primera vez por Bielsa y se reencontrará con su amigo Messi, quien le arrebató el récord de goles en las Eliminatorias sudamericanas. El astro llegó a los 31 gritos con el doblete ante Perú en Lima de la última fecha y Suárez ahora corre desde atrás con 28.

El clásico también tendrá un importante atractivo futbolístico ya que por un lado estará el líder con puntaje ideal y la valla invicta ante un envalentonado conjunto uruguayo que tras superar a Brasil (2-0) en octubre quedó como el más goleador del torneo clasificatorio. Tras romper una racha de 22 años sin derrotar a Brasil, Uruguay ahora intentará vencer por primera vez a la Argentina como visitante por Eliminatorias.

El seleccionado argentino afrontará, en principio, la doble fecha más exigente desde que inició la defensa del título obtenido hace casi un año en Qatar. Tal como adelantó Scaloni, el equipo no variará mucho del que disputó los primeros cuatro partidos del camino hacia la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. El único que podría meterse en la alineación y no estuvo ante Paraguay (1-0) en el estadio Monumental y Perú (2-0) en Lima es "Fideo" Di María.

El autor de los goles más importantes de este exitoso ciclo se recuperó de la lesión muscular y compite por un lugar con Nicolás González.

Historial

En los 14 encuentros disputados, Argentina obtuvo ocho triunfos contra sólo dos de Uruguay y cuatro empates. Un historial positivo para la Albiceleste que arrancó con todo en el camino hacia el Mundial 2026 y que tendrá enfrente a un especialista obsesivo que pondrá a prueba la categoría del actual campeón mundial.

SCALONI, SINCERO

"Leo está para jugar siempre"

Claro. Scaloni anticipó que Messi jugará los dos clásicos de Eliminatorias porque el capitán está en todo su potencial.

Lionel Scaloni, afirmó que el crack rosarino Lionel Messi afrontará los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas, en los clásicos ante Uruguay y Brasil, y que jugará "hasta que él levante la mano" y solicite el cambio. "La respuesta es fácil: si está para jugar, jugará. Y jugará hasta que él levante la mano", dijo Scaloni en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la AFA.

"¿Qué harías vos?", contestó Scaloni previamente ante la pregunta de Télam por la reconocida competitividad de Messi, quien pretende jugar todos los partidos, y mucho más en citas importantes.

En ese sentido, el seleccionador campeón del mundo, muy distendido, dejó entrever que Messi estará como titular tanto ante Uruguay como Brasil, a menos que ocurra algo excepcional. "Leo está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, está en condiciones", agregó Scaloni.

Scaloni se enfocó en el partido ante Uruguay y señaló que será "difícil", no sólo por la jerarquía de los futbolistas charrúas, también porque enfrente tendrá a Marcelo Bielsa. "Será un partido difícil porque sabemos cómo los plantea Bielsa y cómo juega Uruguay, con su cultura futbolística. Pero tenemos que imponer nuestro juego. Ellos tienen su fortaleza. Intentaremos no cambiar y si hay que cambiar algo lo haremos", dijo. "La manera de entrenar de Bielsa es bastante conocida por todos, no cambia su manera de jugar. No creo que tengamos ventaja. Hay que salir de todo lo que propone y eso es lo difícil", indicó.

Caso Di María

"Queda un montón para la Copa América. Nos gusta ser nostálgicos y ya estamos pensando en que ya no va a estar Di María. Es lo mismo con Leo. Hay que disfrutarlo que lo tenemos ahora, con la camiseta de la selección. No vayamos más allá", afirmó Scaloni.