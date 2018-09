Intento. Luis Argumosa, en el suelo, intenta ganarle la pelota a Facundo Manes mientras Lucas Jofré mira con atención. El clásico pareció más un encuentro amistoso.

Clásicos eran los de antes. Sí, porque ya pasaron varios años que los choques entre San Martín y Desamparados dejaron de ser clásicos. A la ausencia del folklore por jugar solamente con parcialidad local ahora se le sumó el monótono juego dentro de la cancha. Verdinegros y puyutanos aburrieron ayer igualando 0 a 0 en el encuentro que cerró la octava fecha del Torneo de Verano en Primera División disputado en el coqueto predio "Emmanuel Mas".



Es que la expectativa que siempre genera en la previa los duelos entre ambos se desvaneció dentro de la cancha, donde ambos equipos intentaron plasmar sus ideas pero no pudieron y terminaron aburriendo. No solo se repartieron los puntos sino también el protagonismo porque San Martín fue amo y señor en el primer tiempo y Sportivo fue dueño del segundo; claro, ninguno de los dos pudo romper la paridad y eso dejó a los espectadores con las ganas.



En esa primera etapa, el local, dirigido por el "Pachi" Pascual, de entrada se adueñó del juego. Teniendo a Lucas Jofré y Franco Lepe siempre a la vanguardia, Sportivo en ese momento la pasó mal. San Martín lo arrinconó y si no fuese por la seguridad que transmitió Décimo y Guirado y el infortunio a la hora de definir de los atacantes verdinegros, la visita podría haberlo pasado peor. Todo lo contrario pasó en el complemento, donde fue Desamparados el protagonista y San Martín sólo tuvo que defenderse y apostar a algún contragolpe que le quedara. Santiago Ceballos estrelló el remate en el travesaño y Nicolás Córdoba obligó a una enorme estirada al arquero Facundo Désima, quien se fue convirtiendo en figura en esa recta del partido donde no la pasó bien. Fernández, que había ingresado desde el banco en San Martín, tuvo su chance de gol pero Guirado se lució atajando el remate. Así, con un correcto arbitraje de Jesús Allegue, fueron pasando los minutos y el resultado final fue el mejor para un encuentro que no tuvo emociones y que dejó a todos con las ganas. Fue un punto muerto y justo en un clásico que rápidamente quedará en el olvido.



El choque de ayer le puso final a la fecha que dejó los siguientes resultados: Marquesado había caído con Alianza por 2 a 0, Unión goleó a 9 de Julio por 4 a 1 y Juventud Unida no pudo con Villa Obrera y perdió por 1 a 0. Peñarol y Colón igualaron 2 a 2, Trinidad derrotó de visitante a Del Bono por 3 a 2, Atenas le ganó 3 a 0 a Rivadavia y Libertad cayó 1 a 0 con Aberastain.