No quedará en el recuerdo. Apenas, marcará que el clásico fue parte de la fecha 14 del Torneo de Verano del Oficial 2022 y poco más. Es que el esperado clásico entre Sportivo Desamparados y el Atlético San Martín quedó en deuda con todos, por el resultado, por el trámite, por lo que generaron después de la enorme expectativa previa. No se pudieron sacar ventajas, terminaron empatados sin goles en una postal a la que la gente de Sportivo le puso más color desde afuera que desde lo que ofrecieron desde el campo de juego. No merecieron más que el 0-0 final, con escasas llegadas, con muchísimas precauciones, con mucha fricción. Aunque a la hora de poner todo, nadie se guardó nada, siendo tal vez el punto más destacable de un olvidable clásico que no sumó demasiado para ninguno de los dos protagonistas. En el inicio, la presión intentó ser propiedad de un Desamparados que buscó la tenencia de la pelota con Guajardo y Moral, además de insistir en ofensiva.

RESPALDO. El pueblo de Sportivo siempre está. Como sea y donde sea. Más en el clásico y desde la Popular Norte le pusieron color a un pobrísimo clásico.

Ese arranque furioso fue apenas una ráfaga porque San Martín empezó a hacer pie desde la combatividad de Galván, el despliegue de Schiany y la movilidad de Lanosa. Entonces, el clásico entró en esa zona de las fricciones. Con mucho corte, sin continuidad. Y así, llegar al arco contrario fue más que imposible para los dos. Sportivo buscó con Encina y su centro, cuando De la Vega atropellaba, fue sacada al córner por Cáceres. Desamparados, respondió con un cabezazo de Schiany que Vicentella sacó al córner. En el complemento, quisieron arriesgar algo más. San Martín tuvo una clara con Lanosa y Guajardo casi mete un gol de otro partido tras ver adelantado a Caravario. Demasiado poco para un clásico que prometió más de lo que ofreció.

La fecha 15

Sábado, Marquesado-Árbol Verde. El domingo Aberastain-Unión, San Lorenzo-Zondina, Alianza-Sarmiento, Colón-Del Bono y Carpintería-Rivadavia. Lunes Trinidad-Atenas, Villa Obrera-9 de Julio. Martes, Sportivo-Juventud Unida.