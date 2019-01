Se acabó. La española Sara García tuvo que abandonar la prueba por un problema en su moto. Corría en la categoría Original, es decir sin asistencia mecánica.

El rally Dakar 2019 cobró una nueva víctima, la motociclista española Sara García, quien tuvo que abandonar la prueba, debido a un desperfecto en su moto.



La oriunda de Zamora, abandonó la prueba por un problema eléctrico en su motor. Instantes antes, las cámaras oficiales de la competición captaron el momento de amargura que vivió en las dunas.



Sara García corría el Dakar 2019 junto a su esposo Javier Vega, quien también debutó en esta edición y tiene experiencia en deportes extremos sobre la nieve. A pesar de la ayuda que le brindó a su esposa, no pudo evitar que abandone la competencia.



Los gritos capturados por las cámaras del Dakar 2019 evidenciaron la caída que sufrió la piloto y lo que tuvo que pasar para levantar su moto. "Game over. Una avería eléctrica en el km 180 de la especial me ha dejado afuera del Dakar. Tras 3 horas con Javier Vega dándole mil vueltas a la moto, no dimos con el fallo", publicó García en su cuenta de Instagram.



Y siguió contando todo lo que tuvo que pasar antes de abandonar el Dakar 2019: "Cuando fui a arrancar mi gorda se ponía de huelga. Primero no tenía batería, pusimos la de "Javi" que estaba cargada; luego no funcionaban las bombas, cambiamos el interruptor, seguían sin funcionar hasta que haciendo un invento con un fusible, conseguimos alimentarlas, pero tampoco arrancaba", explicó la española.



La piloto española competía en el Dakar 2019 en la categoría "Originals", en las que los pilotos se encargan de la reparación o mantenimiento de sus motos, y tras su abandono la única mujer que queda en esa categoría es la rusa Anastasiya Nifontova, quien pretende ser la primera mujer en acabar el Dakar bajo esta modalidad, tras haberlo conseguido anteriormente con asistencia mecánica. Sin dudas, un desafío muy pero muy complejo de realizar.

