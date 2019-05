Triple bloqueo. Vicente Parraguirre ataca ante el bloqueo de Maximiliano Cavanna, Agustín Loser y Ezequiel Palacios. Sin brillar pero con solvencia, el equipo argentino le ganó en sets corridos a Chile.



Efectivo como debía ser, sin estridencias y la sobriedad como bandera ante un rival de menor calibre, la selección argentina de vóleibol superó anoche a su par de Chile en la apertura de la serie internacional de amistosos que el combinado nacional empezó a jugar de cara a la Liga de las Naciones. El triunfo fue por un sólido 3 a 0 en el estadio Aldo Cantoni y marcó el inicio de la etapa de Marcelo Méndez como técnico de Argentina, en reemplazo de Julio Velasco. Hoy habrá dos partidos en el Coloso del Parque de Mayo, ya que a las 17 se medirán Argentina B ante Chile y a las 20, el seleccionado albiceleste frente a Portugal.

Argentina fue de menor a mayor en la noche. Al principio empezó atado y dubitativo, pero fue soltándose con el paso de los minutos y también a medida que presionó con el saque.

Chile fue un equipo que se plantó bien, que por momentos sorprendió al local y que mostró buen volumen de juego, para incluso liderar parcialmente en algunos momentos el marcador.

Méndez apostó por el levantador Cavanna cruzado con el sanjuanino Pereyra; la dupla de centrales la conformaron Loser y Ramos; los puntas fueron Poglajen y Palacios; y como único líbero, Danani. Entre los cambios recurrió al de Conte con Lima en algunos pasajes; mientras que el ingreso de Jan Martínez le oxigenó juego.

Federico Pereyra mostró la potencia de su ataque y fue una de las figuras del equipo, especialmente en el segundo set cuando su aporte fue clave en la remontada argentina de ese parcial.

Chile se mostró aguerrido, pero el conjunto albiceleste fue superior en individualidades y Méndez anotó un triunfo en sets seguidos en el inicio de su historial como DT de la selección. Hoy será el turno de Portugal, al que luego cruzará en la VNL, quizás un rival de mayor exigencia.



El público acompañó al equipo

Si bien no fue de las mejores convocatorias que el vóley haya tenido en el Cantoni, los fanáticos de la disciplina no se quisieron perder la presentación de la selección argentina y anoche hubo más de 3.500 espectadores. El público acompañó por momentos al equipo, ya que el desarrollo del juego no fue tan explosivo como para generar presión desde las tribunas. Buena parte de los espectadores fueron jugadores y familias de los clubes de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, que son los que vendieron la mayoría de las entradas (la recaudación queda para las instituciones).

Entradas. Cuestan $100 (cabeceras) y $200 (plateas Este y Oeste) y se venden anticipadamente en los clubes, mientras que antes del partido también en boleterías del estadio.